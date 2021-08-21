Журналисты вышли на Лубянку в знак протеста против внесения новых СМИ в реестр «иноагентов»

Журналистка The Bell Юлия Старостина была задержана во время одиночного пикета у здания ФСБ

У здания ФСБ на Лубянке началась серия одиночных пикетов журналистов против присвоения СМИ статусов «иностранных агентов». По меньшей мере, пять журналистов задержаны, в том числе Соня Гройсман, которую российские власти объявили СМИ-физлицом-«иноагентом», сообщает SOTA.

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Первым одиночным пикетчиком стал журналист «Медиазоны» Александр Горохов. С плакатом «Свободная журналистика, а не вот это вот все» он простоял у центрального входа в здание ФСБ менее минуты, прежде чем был задержан полицией.

У здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты журналистов против присвоения СМИ статусов иноагентов.



Уже прошло первое задержание – журналиста Александр Горохова. pic.twitter.com/gNxm6el4gG — SOTA (@SotaVision) August 21, 2021

Впрочем, спустя несколько минут он был отпущен. По словам самого Горохова, доведя его до автозака, полицейские провели с ним беседу и предупредили о возможном штрафе. Плакат у него забирать не стали.

Следующим на пикет вышел журналист «Радио «Свобода» Антон Сергиенко, однако его полиция задерживать не стала.



4 полицейских лишь переписали и сфотографировали его паспорт.



Фото: Alec Sander / SOTA. pic.twitter.com/PzSKEwmE2X — SOTA (@SotaVision) August 21, 2021

С одиночными пикетами против присвоения СМИ статуса «иноагентов» на Лубянку вышли также журналист «Радио Свобода» Антон Сергиенко, ведущая «Эха Москвы» Ирина Баблоян, кандидат в депутаты Госдумы правозащитница Марина Литвинович.

Как сообщает SOTA, журналисток Дарью Черкудинову и Юлию Старостину задержали за то, что они стояли на расстоянии менее 50 м друг от друга.

Вот так полиция объяснила задержание журналисток на Лубянке. Сейчас их заводят в автозак.



Видео: Артем Кригер / SOTA. pic.twitter.com/BUqwXXEK6Q — SOTA (@SotaVision) August 21, 2021

На Лубянке была также задержана невеста Ивана Сафронова, журналистка «Дождя» Ксения Миронова. Причиной задержания, по словам полицейских, стало то, что она «собрала вокруг себя много народа», сообщает Readovka.

По аналогичному обвинению были задержаны журналистка Соня Гройсман, которую власти объявили СМИ-физлицом-иноагентом и ведущий подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий.

Накануне в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены телеканал «Дождь» и интернет-издание «Важные истории», а также семеро физических лиц — все они журналисты, когда-либо сотрудничавшие с этими СМИ. На данный момент в реестре СМИ-«иноагентов» уже 43 организации и физических лица.

21 августа в реестр уже НКО-«иноагентов» также была внесена организация журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор», которая объявила о своей самоликвидации еще месяц назад, сразу после начавшейся внеплановой проверки Минюстом.

Как написала в своем Фейсбуке одна из основательниц проекта Анастасия Сечина, в качестве причины внесения в реестр была указана «политическая деятельность» организации.

По ее словам, бывшим участникам «Четвертого сектора» по-прежнему грозит штраф «за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр иноагентов».

Созданный в 2012 году в Перми «Четвертый сектор» занимался поддержкой и развитием медиапроектов. В конце 2019 года «Четвертый сектор» получил премию «Редколлегия» за материал «Обвинительные клоны. Спецпроект о презумпции виновности в России», созданный в соавторстве с журналистами из изданий «7×7» и «Версия-Саратов».

Журналисты, входившие в «Четвертый сектор», уже заявили, что намерены продолжить работать вместе в формате содружества фрилансеров «Артель».

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