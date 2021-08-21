Телеканал «Дождь» обжалует включение в список «иноагентов»

Телеканал «Дождь» обжалует включение в реестр СМИ-«иностранных агентов». Об этом в пятницу, 20 августа, заявил главный редактор издания Тихон Дзядко в своем telegram-канале. По его словам, решение российских властей противоречит «закону и здравому смыслу», а «Дождь» остается российским, а не иностранным СМИ.

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«Все 11 лет своего существования Дождь работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте», — написал Тихон Дзядко.

С подробными данным о доходах и расходах телеканала можно ознакомиться на сайте «Дождя». Там информации о зарубежных источниках финансирования нет, однако указан зарубежный клиент, Евросоюз, оплачивавший рекламные ролики о европейских ценностях.

О каких именно средствах, полученных телеканалом «Дождь» в качестве иностранного финансирования, идет речь — в решении Министерства юстиции не уточняется. Радиостанция Би-би-си предположила, что речь может идти о доходах телеканала от рекламы, в частности, на YouTube или спонсорской рекламы.

По словам Тихона Дзядко, «Дождь» продолжит свою работу и не будет ничего менять в редакционной политике. Теперь перед всеми публикациями на сайте СМИ или в соцсетях телеканала необходимо указывать статус «иностранного агента». Редакцию обязали каждый раз добавлять перед материалом длинное сообщение:

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Аналогичное сообщение длительностью не короче 15 секунд «Дождь» должен показывать перед выпусками новостей и программами в эфире.

Телеканал «Дождь» стал первым зарегистрированным в России СМИ, которое признали иностранным агентом. До этого в реестр помещали медиа, связанные с юридическими лицами за рубежом.

В поддержку независимого телеканала «Дождь» выступили редакции ведущих российских СМИ. «Многие говорят: „Иноагент“ — это знак качества, полагая, что это звучит утешительно. К тому же в России скоро действительно не останется независимых СМИ, не награжденных этим ярлыком. Это не так. „Иноагент“ — дискриминирующий статус», — пишет «Медуза», которую ранее также признали иностранным агентом.

«„Дождю“ мелочно мстят за то, что журналисты в последнее время слишком хорошо делали свою работу. Камера телеканала показала стране протесты в Хабаровске, пока федеральное телевидение отмалчивалось в ожидании „темников“», — считает редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

«Опыт медиа, включенных Минюстом в этот реестр, говорит о том, что статус „иноагента“ фактически закрывает для СМИ возможность получения финансирования от коммерческих, не аффилированных с властью источников. Рекламодатели в России по понятным причинам не хотят вкладываться в медиаресурсы, отмеченные государством подобным образом», — отмечается на сайте RTVi, редакция которого также заявила поддержку «Дождю» и другим СМИ-иноагентам.

Напомним, телеканал «Дождь» и издание «Важные истории», а также семь физических лиц, накануне включили в список СМИ-«иностранных агентов». Сейчас в нем 43 строки, а среди них — не только редакции, но и отдельные журналисты и правозащитники. Другое значимое российское издание — «Проект» — российские власти признали «нежелательной организацией».

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