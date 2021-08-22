«За чтение стихов под эгидой Политеха»: «Дождь» опроверг обвинение в иностранном финансировании

На этой неделе российский Минюст признал телеканал «Дождь» иностранным агентом. Причина этого решения до сих пор неясна: на официальном уровне власти так и не рассказали, о каких именно средствах из-за рубежа идет речь. Государственное РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что с 2016 года телеканал получил 3,7 миллионов рублей «иностранного финансирования» из различных «фондов» — однако эта версия вызывает еще больше вопросов к решению Министерства юстиции.

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По данным РИА Новости, большая часть «иностранных» средств была получена телеканалом с 2016 по 2018 год «через» Сахаровский центр (также признан иноагентом) — 2,7 миллиона рублей. Еще 240 тысяч рублей «Дождю» перечислил Фонд развития Политехнического музея (сам музей финансируется из федерального бюджета), 252 тысячи рублей телеканал получил от благотворительного фонда «Арифметика добра», который помогает детям-сиротам, а 526 тысяч рублей — от фонда развития культуры и образования «Московское время».

Всем этим организациям, по данным Минюста, в свою очередь перечисляли средства иностранные компании — в том числе французской фармацевтической компании Sanofi. О прямом получении «иностранного финансирования» телеканалом РИА Новости не сообщают.

Задолго до решения Минюста телеканал «Дождь» начал публиковать подробную отчетность о финансировании на сайте. Из нее видно, что в 2021 году доход телеканала составлял от 27 до 42 миллионов рублей в месяц. В 2020 году общегодовой бюджет превысил 341 миллион. Доход СМИ за пять лет в сотни раз превышает объем «иностранного финансирования», на которое ссылается РИА Новости.

Главный редактор телеканала Дождь Тихон Дзядко назвал решение Министерства юстиции абсурдным. «То есть простым росчерком пера (клавиатуры) нас внесли в реестр под номером 35, а потом через „источник“ агентства РИА Новости сообщили, что наше „иностранное финансирование“ — это четыре транша, один из них — чтения стихов под эгидой Политеха. Говорить, что это абсурд, наверное, лишнее. Тут все и так понятно», — написал он в Facebook.

Телеканал «Дождь» уже сообщил, что будет обжаловать решение Минюста. Ранее у СМИ, включенных в этот реестр, еще не удавалось убрать себя из этого списка.

«Дождь» неоднократно попадал под критику российских властей из-за своей редакционной политики. В июле 2021 года его журналиста исключили из так называемого «кремлевского пула» — списка репортеров, которые могут освещать события с участием первых лиц государства. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что это произошло из-за поддержки СМИ «незаконных действий» и связано с освещением акций протеста после заключения под стражу Алексея Навального.

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