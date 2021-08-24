Правозащитники: в России почти 66% убитых женщин — жертвы своих партнеров или родственников

Российские правозащитники продолжают изучать масштабы домашнего насилия в России. Центр защиты пострадавших при Консорциуме женских НПО с помощью алгоритма проанализировал десятки тысяч судебных приговоров и выяснил, что почти 66% женщин, убитых в России за 2011-2019 годы, погибли от рук партнеров или родственников. Только из опубликованных приговоров следует, что за девять лет более 12 тысяч женщин погибли в ситуации домашнего насилия.

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Правозащитники изучили свыше 81 тысячи приговоров российских судов за 2011–2019 годы по статьям об убийстве, убийстве в состоянии аффекта и избиении до смерти (ст. 105, 107, 111 ч.4 УК РФ). 81 тысяча — это все находящиеся в открытом доступе приговоры по этим трем статьям.

Авторы решили проанализировать только приговоры, связанные с тяжким насилием и убийствами, потому что в этом случае выше вероятность того, что преступление не пройдет мимо полицейского учета и дело дойдет до суда. То есть можно получить картину, более или менее отражающую масштабы проблемы.

Как удалось изучить десятки тысяч приговоров?

Документы анализировали с помощью специального алгоритма, где используется машинное обучение. Алгоритм обучили выявлять в приговорах факт убийства женщины и факт домашнего насилия. Программу назвали «Алгоритм света».

Для ее обучения множество приговоров промаркировали вручную. «Слов и фраз, на основе которых алгоритм двигался по шкале „не домашнее насилие — домашнее насилие“ было более пяти тысяч. Прочитывая таким образом весь приговор, Алгоритм выносит свой вердикт», — объясняют авторы исследования.

Они пришли к выводу, что «Алгоритм света» эффективен. Он определяет факт домашнего насилия с точностью в 86%, связь между преступником и жертвой — с точностью в 94%. По словам руководительницы проекта Саши Граф, эту программу можно будет использовать для дальнейшего ежегодного анализа приговоров, что может быть особенно актуально для России, где официальная статистика неполная и не отражает истинные масштабы проблемы.

Что выяснили правозащитники?

Эксперты выяснили, что из всех доступных 81 тысячи приговоров в 18,5 тысячах случаев убитыми были женщины. Две трети убийств женщин (12,2 тысячи) — результат домашнего насилия. Таким образом, за 2011–2019 годы в России 65,8% убитых женщин погибли от рук партнеров или родственников. В большинстве случаев (81%) женщин убивали их партнеры, в 19% — родственники.

Число погибших в России от домашнего насилия за девять лет сопоставимо с потерями советских ВС за десять лет войны в Афганистане (по официальным данным, в Афганистане с 1979 по 1989 год погибли порядка 14 с половиной тысяч советских военнослужащих).

«Исследование подтвердило гипотезу правозащитниц, что наиболее опасное место для женщины в России — это дом. Именно в квартирах, домах, подъездах, на садовых участках женщину убивает мужчина, с которым она состояла в близких семейных или партнерских отношениях. Жертва хорошо знает преступника», — указывают в Консорциуме женских НПО.

Эксперты опубликовали и региональную карту домашнего насилия в России. Примечательно, что, исходя из опубликованных приговоров, лучше всего ситуация выглядит на Северном Кавказе: в Чечне, Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. «Если посмотреть исследования правозащитников, они уже не первый год пишут, что бытовое насилие очень плохо отслеживается на Северном Кавказе. Там могут не завести дело, если убили жену или сестру. “Убийства чести” не всегда регистрируют как преступления», — отмечает Саша Граф в комментарии RFI.

Эти данные — далеко не полные

Правозащитницы подчеркивают: данные о гибели женщин от домашнего насилия неполные, ведь далеко не все приговоры находятся в открытом доступе. Приговор не публикуется, например, если в нем есть информация о сексуальном насилии или если преступника признали невменяемым. Некоторые приговоры не успевают выложить в общую базу из-за высокой нагрузки на региональные суды.

Доступные 81 тысяча приговоров — это документы с портала ГАС «Правосудие» и сайта Мосгорсуда с 2011 по 2019 год. При этом, по статистике Верховного суда, за эти девять лет по трем выбранным статьям осудили более 138 тысяч человек.

В феврале этого года Консорциум женских НПО пришел к выводу, что за 2018 год в России минимум пять тысяч женщин погибли от рук партнеров или родственников. Изучение судебных приговоров тогда показало, что 61% от общего числа убитых в 2018 году — жертвы домашнего насилия. Заявляя о пяти тысячах жертв, правозащитники переложили долю в 61% на данные Росстата о том, что за 2018 год были убиты в общей сложности 8300 женщин.

Позднее от практики переложения доли убитых на данные Росстата исследовательницы отказались. «Отчеты Росстата содержат информацию о погибших от преступных посягательств женщин. Что именно входит в этот список, нашей команде понять не удалось», — отмечают авторы доклада.

Так или иначе, МВД, приводя данные о жертвах домашнего насилия, называет гораздо более низкие цифры. Полиция официально сообщает примерно о 250–300 убитых в ситуации домашнего насилия женщин ежегодно. Правозащитники объясняют, что официальная статистика учитывает только убийства со стороны тех, кто юридически считается членом семьи. Не учитываются убийства со стороны бывших партнеров или лиц, с которыми женщина состоит в интимных отношениях без регистрации брака. Но даже если учитывать только официальные браки, число убийств на порядок выше, чем цифры, которые называет МВД, говорит Саша Граф.

Как обстоят дела в других регионах мира?

По данным ООН за 2017 год (.pdf), в среднем в мире 34% всех убитых женщин погибли от рук партнеров. «На фоне общей картины Россия является абсолютным лидером по процентному соотношению женщин, убитых партнерами, — 53%», — говорится в докладе. Причем, как указывают правозащитники, российское государство в исследовании ООН не участвовало.

В докладе ООН говорится, что всего в мире в 2017 году 50 тысяч женщин и девочек были убиты в результате домашнего насилия. Число женщин, убитых от рук партнеров или родственников, во всей Азии — 20 тысяч за год, в Северной и Южной Америке — восемь тысяч, во всей Африке — 19 тысяч. Открытой и полной информации о том, сколько жертв домашнего насилия в России приходится на сто тысяч человек, на данный момент нет.

Если следовать неполным данным о 12 тысячах убитых за девять лет, это означает, что около полутора тысяч женщин в год в России погибают от домашнего насилия. Это в разы больше данных МВД о нескольких сотнях жертв.

Во Франции в 2020 году, по данным МВД, 102 женщины были убиты их партнерами (в том числе бывшими). Министерство юстиции сообщало о 90 жертвах за прошлый год. Феминистский коллектив Collectif Féminicides par compagnons ou ex, занимающийся подсчетом жертв домашнего насилия на основе данных СМИ, приводил данные о 98 женщинах, убитых их партнерами или бывшими за 2020 год. Так или иначе, это значительно меньше, чем за 2019 год. Правительство сообщало о 146 жертвах за 2019 год, ассоциация Collectif Féminicides par compagnons ou ex — о 152 жертвах.

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