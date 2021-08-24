Телеканал «Дождь» ответил на обвинения в «иностранном финансировании»

Основательница и генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева прокомментировала проекты, за которые, по данным «источника» РИА Новости, СМИ могли включить в список «иностранных агентов». По ее словам, речь идет о четырех совместных съемках и передачах, об «иностранном» финансировании которых в телеканале не могли знать. В Минюсте в свою очередь заявили, что иноагентом могут признать даже за получение незначительной суммы из иностранного источника.

Реклама Читать далее

UPD 24 августа. Во вторник Минюст России опубликовал разъяснение о том, что решил внести телеканал «Дождь» в реестр «иностранных агентов» из-за получения им 130 тысяч евро от Евросоюза и «опосредованного иностранного финансирования через российские фонды». В ведомстве сообщили, что решение признать канал «иноагентом» было принято на основании документов Роскомнадзора и Росфинмониторинга. «Так, в рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро», — сообщили в пресс-службе. Минюст также вменил телеканалу «распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», утверждая, что «Дождь» распространял и цитировал материалы «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Телеканал Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», SIA «Medusa Project», «VTimes.io».

Главный редактор Тихон Дзядко в ответ объявил, что о сотрудничестве телеканала с ЕС знал Роскомнадзор. Из-за этого «Дождь» находится в списке СМИ, получающих информацию от иностранных источников. Вместе с ним в реестре 33 юрлица, в том числе Russia Today TV и ИТАР-ТАСС. Однако они в список иноагентов по неизвестной причине не попали.

Официального извещения министерства юстиции о причинах включения в реестр иностранных агентов на телеканале так и не получили. В редакции основываются на данных анонимного «источника» РИА Новости. По его информации, как ранее писало RFI, большая часть «иностранных» средств была получена телеканалом с 2016 по 2018 год «через» Сахаровский центр (также признан иноагентом) — 2,7 миллиона рублей. Еще 240 тысяч рублей «Дождю» перечислил Фонд развития Политехнического музея (сам музей финансируется из федерального бюджета), 252 тысячи рублей телеканал получил от благотворительного фонда «Арифметика добра», который помогает детям-сиротам, а 526 тысяч рублей — от фонда развития культуры и образования «Московское время».

Наталья Синдеева прокомментировала каждый из проектов. В случае с Сахаровским центром, от которого телеканал получил почти три миллиона рублей, фонд поддержал две авторские программы — передачи историка Сергея Медведева и журналиста Михаила Зыгаря.

«Это не программы, у которых делается содержание по заказу. Это очень важно. Понятно, что бывает: кто платит, тот заказывает музыку. Но нет», — отметила Синдеева.

240 тысяч рублей пошли на оплату трансляции 12-часового поэтического марафона #ПолитехLive. В его рамках стихи в прямом эфире читали, в частности, Демьян Кудрявцев, Андрей Родионов, Дмитрий Быков, Алексей Кортнев и другие. Информации о том, что государственный музей может иметь иностранное финансирование, у телеканала не было. Сам фонд Политехнического музея иностранным агентом не признали.

250 тысяч рублей пошли на оплату роликов благотворительного фонда «Арифметика добра», помогающего сиротам. «Так как телеканал Дождь не самый богатый в этом государстве телеканал, когда у благотворительных фондов есть возможность покрыть какие-то наши производственные расходы, то они это делают. Когда нет, значит, мы это делаем за свой счет», — заявила основательница «Дождя».

Деньги от Фонда «Московское время» телеканал получил за трансляцию премии «Просветитель». Как подчеркнула Синдеева, 526 тысяч рублей заплатили за многокамерную съемку. «Наши коллеги из федеральных каналов знают, что это не столько стоит», — сказала Синдеева. Об иностранном финансировании НКО на «Дожде» также не знали.

Пять тысяч рублей: статус «иноагента» можно получить за незначительное пожертвование

В понедельник, 23 августа, прошла встреча Совета по правам человека при президенте с представителем Минюста Романом Цыгановым. Он объяснил, что в ведомство поступило обращение от Роскомнадзора и Росфинмониторинга. В первом говорилось, что «Дождь» распространяет материалы, произведенные другими СМИ-иноагентами. Среди них — правозащитник Лев Пономарев.

Как написала член СПЧ и журналистка Ева Меркачева, в Минюсте пояснили, что попасть в реестр иностранных агентов можно за получение на свой счет пожертвования от иностранного гражданина. Размер суммы неважен — в случае Первого Антикоррупционного СМИ речь шла о пяти тысячах рублей.

В реестр журналист или СМИ могу попасть за подарок от друзей, денежную премию на международном конкурсе или оплату поездки в пресс-тур. Добиться исключения из него возможно через суд, но пока это никому не удавалось.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться