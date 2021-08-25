Российская ЛГБТ-сеть заявила о похищении чеченскими силовиками своего подопечного в Москве

В Москве похитили и вывезли в Чечню уроженца Дагестана Ибрагима Селимханова. Об этом в среду, 25 августа, сообщила российская ЛГБТ-сеть. Похищение произошло еще в середине мая. От похищенного пытались получить информацию о деятельности ЛГБТ-сети на Северном Кавказе.

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По данным Российской ЛГБТ-сети, 15 мая уроженец Дагестана был на востоке Москвы около метро «Новогиреево». К нему подошли четыре человека в гражданской одежде, которые разговаривали на чеченском. Неизвестные забрали у Селимханова документы, ключи от квартиры и телефон, после чего силой отвезли в аэропорт Внуково, где купили билет в Грозный.

В столице Чечни Селимханова передали полицейским, которые «посредством угроз и психологического давления» пытались выяснить у него информацию о сотрудниках ЛГБТ-сети, которые работают на Северном Кавказе. «Спрашивали о структуре организации, адресах локаций, имена, возраст, внешность, сексуальную ориентацию менеджеров и их зарплаты», — говорится в заявлении правозащитников.

После допроса молодого человека отправили к родственникам в Грозном. Позже ему удалось сбежать и уехать из республики на попутных машинах. В Москве он попытался подать заявление о похищении в полицию. Однако уже два месяца его заявление не принимают. Правозащитники подали жалобу в Перовский следственный отдел СК Москвы.

В феврале 2021 года в Нижнем Новгороде были похищены и силой вывезены в Чечню двое подопечных Российской ЛГБТ-сети 20-летний Салех Магамадов и его 17-летний брат Исмаил Исаев. Молодых людей обвинили в пособничестве терроризму. Однако правозащитники связали похищение с критикой Рамзана Кадырова и сексуальной ориентацией молодых людей. Магамадов и Исаев до сих пор находятся в тюрьме в ожидании суда.

Российская ЛГБТ-сеть с 2017 года помогает ЛГБТК-сообществу Чечни и всего Северного Кавказа покинуть регион в случае угрозы жизни и здоровью. По заявлению правозащитников, после появления информации о массовых репрессиях в отношении геев в Чечне, ЛГБТ-сеть организовала эвакуацию более 200 человек.

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