Суд в Германии отказался освобождать «Северный поток – 2» от соблюдения норм Газовой директивы ЕС

Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, что введенные Евросоюзом правила для газового рынка применимы к российскому газопроводу «Северный поток – 2». Об этом в среду, 25 августа, сообщает агентство Reuters. Компания Nord Stream 2 AG пыталась оспорить отказ властей Германии освободить проект от норм третьей газовой директивы Евросоюза, в которую в 2019 году были внесены поправки.

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Согласно новым правилам, принятым в мае 2019 года, компании, поставляющие газ, и компании, его транспортирующие, должны быть независимы друг от друга. Это означает, что компания-оператор «Северного потока – 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения из этого правила возможны только с одобрения Еврокомиссии и только для газопроводов, построенных до 23 мая 2019 года.

Компания Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома», оператор «Северного потока 2») обратилась к европейским властям с просьбой сделать исключение. «Компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в Газовую директиву ЕС», — объяснял свою позицию «Газпром».

Однако 15 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство отклонило заявку Nord Stream 2 AG на отступление от правил Газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG посчитала, что «подвергается незаконной дискриминации» и подала апелляцию в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства. Однако 25 августа Суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG.

«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — цитирует агентство «Интерфакс» пресс-релиз компании. Компания напомнила, что рассмотрение ее жалоб на поправки к газовой директиве продолжается в Европейском суде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решения суда, заявил, что это «корпоративный вопрос».

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