Власти Москвы запретили митинг в защиту свободы СМИ

Полиция задерживает участницу пикетов за свободу журналистики на Лубянке, 21 августа 2021 г.

Мэрия Москвы запретила митинг в защиту свободы СМИ. О намерении провести эту акцию в центре города мэрию 23 августа уведомил профсоюз журналистов и работников СМИ.

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Как сообщил профсоюз журналистов 25 августа, департамент региональной безопасности Москвы запретил митинг, сославшись на то, что из-за эпидемии коронавируса в столице действует запрет на публичные мероприятия.

Митинг против атак властей на журналистику и клейма «иноагентов» планировалось провести 4 сентября в центре Москвы.

Профсоюз предлагает 2 сентября провести встречу журналистов, сотрудников СМИ, их руководителей и юристов, чтобы обсудить пути защиты и договориться о совместных действиях.

Кроме того, как сообщает Профсоюз, несколько кандидатов в депутаты Госдумы, в частности кандидат и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, предлагают 4 сентября провести встречи с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ и репрессивных законов.

В последнее время власти России активно расширяют список «СМИ-иноагентов». На прошлой неделе в него внесли телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и еще ряд журналистов в личном качестве. Сейчас в этом списке 43 позиции: как СМИ, так и отдельные люди.

В субботу, 21 августа, у здания ФСБ на Лубянке журналисты вышли на одиночные пикеты против атак на свою профессию. Полиция задержала 12 человек.

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