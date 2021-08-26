Навальный дал первое интервью из колонии, письменно ответив на вопросы журналиста New York Times

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Навальный дал первое интервью из колонии, письменно ответив на вопросы журналиста The New York Times
Навальный дал первое интервью из колонии, письменно ответив на вопросы журналиста The New York Times REUTERS - Shamil Zhumatov
RFI
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный дал интервью журналисту американской газеты The New York Times Эндрю Крамеру. Это первое интервью Навального после ареста в январе 2021 года. Ответы политика изданию заняли 54 страницы рукописного текста. Он рассказал о методах психологического воздействия, применяемых к заключенным, и поделился своим видением будущего России.

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О колонии

В первую очередь, он рассказал о распорядке жизни в колонии и о методах психологического воздействия, которые применяются к заключенным. По его словам, он ладит с другими заключенными, при этом большинство из них являются тюремными «активистами», то есть сотрудничают с администрацией колонии. Физические пытки, которыми раньше была печально известна колония в Покрове, больше не применяются. Им на смену пришли пытки психологические.

Восемь часов в день пять дней в неделю заключенных его отряда заставляют смотреть пропагандистские передачи и фильмы по телевизору. Официально это называется «программой повышения осведомленности» и применяется к политзекам вместо физического труда. «Мы смотрим кино о Великой Отечественной войне или о том, как однажды, 40 лет назад, наши спортсмены победили американцев или канадцев», — рассказывает политик.

Эти просмотры позволили ему «яснее понять суть идеологии режима Путина», признается Навальный. «Настоящее и будущее заменяется прошлым — поистине героическим прошлым, или приукрашенным прошлым, или начисто выдуманным прошлым. Все виды прошлого должны постоянно быть на виду, чтобы подменять ими мысли о будущем и вопросы к настоящему», — пишет оппозиционер.

О себе

Он рассказал о своей голодовке и болезни, связанной с онемением конечностей. По его словам, проблемы прекратились, как только сотрудники ФСИН перестали будить его по ночам как «склонного к побегу». «Теперь я понимаю, почему лишение сна — это одна из любимых пыток спецслужб. Следов не остается, но терпеть пытку невозможно», — рассказал Навальный.

О собственной безопасности Навальный отвечает философски: «Ответ как в анекдоте: 50%, либо убьют, либо не убьют. Путин — психически нездоровый человек, мы наблюдаем полубезумного царя. Невозможно прогнозировать по внешним признакам, снизился или вырос риск моего убийства. Моя жизнь — это американские горки, где вчера я враг, потом меня оставляют в покое, а сегодня я снова враг».

О политике и будущем России

В своем письме из ИК-2 в Покрове он рассказал о санкциях, которые, по его мнению, должны носить более точечный характер и быть направленными не против российской экономики или простых исполнителей, а против ближайшего круга Путина. «По-настоящему влиятельные люди избежали ограничений, наняв армию адвокатов, лоббистов и банкиров, которые борются за права владельцев грязных и кровавых денег оставаться безнаказанными», — считает политик.

Навальный уверен, что протесты 2020 года в Беларуси «напугали» Кремль. Страх за сентябрьские выборы в Госдуму вынудил российские власти развернуть кампанию против умеренных оппозиционеров, гражданского общества и независимых СМИ, уверен политик.

Поэтому он призывает оппозиционно настроенных граждан не игнорировать сентябрьское голосование. «Мы призываем участвовать в выборах, несмотря на то, что они все больше превращаются в насмешку. Но „Умное голосование“ работает даже в таких условиях, в крупных городах точно. Речь не о том, что мы можем избрать хороших кандидатов (они все отстранены) — но мы можем избрать тех, кого не запланировал Кремль», — обращается к своим сторонникам политик.

Несмотря на ужесточение режима, Навальный уверен, что система не может держаться вечно. «Путинский режим — это историческая ошибка, а не неизбежность. Это выбор коррумпированной семьи Ельцина. Рано или поздно эту ошибку исправят, и Россия будет двигаться дальше по демократическому, европейскому пути развития. Просто потому, что этого хотят люди», — заключил Навальный.

Ответы политика опубликованы на его сайте Navalny.com.

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