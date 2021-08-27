Редакции СМИ требуют от властей России остановить уничтожение независимых медиа

Одна из задержанных журналисток во время одиночных пикетов на Лубянке, 21 августа 2021 г.

Редакции ряда российских и русскоязычных медиа обратились к властям России с требованием прекратить кампанию по уничтожению независимой журналистики. Обращение и его варианты опубликовали «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», «Медуза», Forbes, Republic, Wonderzine, 7х7, «Псковская губерния» и другие СМИ.

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Ряд российских и русскоязычных СМИ в пятницу, 27 августа, опубликовали полный текст обращения к властям России или его варианты.

В полном тексте письма (публикует, например, «Новая газета») перечислены требования к властям: перестать включать СМИ и их сотрудников в реестры «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», упразднить соответствующие законы, соблюдать Закон о СМИ и не чинить препятствий профессиональной деятельности журналистов, прекратить фиктивные уголовные и административные дела против журналистов, прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи.

«Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать», — говорится в обращении.

Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателю СК Александру Бастрыкину, министру юстиции Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Нацгвардии Виктору Золотову, главе Роскомнадзора Андрею Липову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Фередации Валентине Матвиенко.

Редакция Forbes обращается только к Госдуме с просьбой пересмотреть закон, процедуру включения в реестр «СМИ-иноагентов» и прекратить практику использования закона против журналистики и СМИ.

Накануне мэрия Москвы отказала Профсоюзу журналистов в проведении митинга против государственной атаки на СМИ в центре столицы. В минувшую субботу одиночные пикеты журналистов на Лубянке обернулись задержанием 12 человек. В настоящий момент в реестре «СМИ-иноагентов» 43 строки. Это и СМИ, и отдельные люди.

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