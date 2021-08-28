Росстат: в июле в России умерли больше 50 тысяч человек с выявленным COVID-19

В июле 2021 года в России умерли 215 265 человек, из которых 50 421 был поставлен диагноз COVID-19. Это максимальный месячный показатель смертности людей с коронавирусной инфекцией в России.

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Такие данные вечером в пятницу, 27 августа, обнародовал Росстат. В службе статистики объяснили, что учитывают в своих подсчетах четыре вида смертей людей, у которых выявили COVID-19. В июле заражение коронавирусной инфекцией стало причиной смерти 38 922 человек, еще в 5 206 случаях COVID-19 предположительно стал основной причиной, однако для того, чтобы с точностью об этом заявить, требуются дополнительные медицинские проверки.

В 4 844 случаях инфицирование являлось сопутствующим заболеванием, но не повлекло за собой осложнений и смерть, а в 1 449 спровоцировало осложнения других болезней, которые и стали причиной смерти.

Вице-премьер Татьяна Голикова объясняла высокую смертность людей, зараженных COVID-19, распространением варианта «дельта».

По сообщению оперштаба, за прошедшие сутки в России выявили еще 19 492 случаев инфицирования. Из низ 1 498 - в Москве, 1 406 - в Санкт-Петербурге. От последствий заражения в течение 24 часов скончались 799 человек. По данным оперштаба, за весь период пандемии в результате заражения скончались 180 840 человек, диагноз «коронавирусная инфекция» ставился 6 863 541 раз.

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