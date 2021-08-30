«Нежелательный» шутник: МВД решило выдворить комика Идрака Мирзализаде из России

Российское МВД объявило гражданина Беларуси комика Идрака Мирзализаде лицом, чье пребывание на территории России признано пожизненно нежелательным. В августе стендапера арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки «про русских» при обсуждении в популярном комедийном шоу бытовой ксенофобии.

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На сайте МВД сообщается, что на основании «закона “О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию” принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно». Ведомство отмечает, что в своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Нахождение артиста-комика на российской территории в связи с этим «признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».

Закон «О порядке выезда в РФ и въезда в РФ» гласит, что иностранец, чье пребывание в стране признали нежелательным, «обязан выехать из Российской Федерации».

Идрак Мирзализаде в последние годы неоднократно выступал в России, а в марте этого года получил вид на жительство.

9 августа суд арестовал комика на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) из-за шутки про русских, сказанной в популярном комедийном шоу «Разгоны». Мирзализаде рассуждал о бытовой ксенофобии, с которой столкнулся в России при поиске съемного жилья. Он, в частности, рассказал, как выбрасывал из квартиры грязный матрас, жестко пошутив над условным «русским Павлом», который «смотрит с претензией» на представителей других национальностей.

Прокуратура обнаружила в этом отрывке «признаки унижения группы лиц» по национальному признаку.

В суде Мирзализаде настаивал, что его «выступление было направлено на высмеивание ксенофобии». Он извинился перед людьми, которых задели отрывки из его стендапа, признав, что неподготовленный зритель мог неправильно понять его слова.

Десятки российских комиков записали видеообращение в поддержку осужденного Идрака Мирзализаде.

«9 августа нашему другу, коллеге Идраку Мирзализаде дали десять суток за — внимание! — шутку. За шутку, которую вырезали из контекста, за шутку, в которой нашли разжигание межнациональной розни, хотя Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии (…) За шутку нельзя лишать свободы. Свобода — это главное право человека, которое дано ему при рождении. Сажать за шутки — это предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории. Эти десять суток, которые ему вменил суд, это не страшное наказание, но это очень страшный прецедент. Который говорит о том, что за шутку теперь можно будет официально сажать и наказывать», — говорят в обращении Александр Шац, Руслан Белый, Данила Поперечный, Александр Незлобин, Слава Комиссаренко, Илья Соболев, Павел Дедищев, Денис Чужой, Александр Гудков, Ярослава Тринадцатко, Гарик Оганисян и другие известные мастера стендапа.

Неделю назад стендапер вышел на свободу после административного ареста.

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