В России запустили платформу для жалоб бюджетников на принуждение к голосованию

В России начал свою работу сайт «Ваш выбор», предназначенный для приема жалоб от врачей, учителей, силовиков и других работников бюджетной сферы, которые подвергаются давлению со стороны начальства, требующего участия в грядущем голосовании.

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Как пояснил один из авторов проекта, оппозиционный политик Роман Юнеман, «Ваш выбор» — это платформа для помощи тем, кого «хотят лишить права выбирать политиков по совести» — для учителей, врачей, сотрудников «Жилищника», работников МФЦ и многих наших граждан, кого начальство заставляет голосовать «правильно».

Юнеман подчеркнул, что цель проекта не только противодействие использованию властями админресурса на выборах. Также сайт поможет гражданам узнать о своих правах, а в случае необходимости получить подробную юридическую консультацию. Жалобы будут приниматься и через телеграм-бота, который был запущен несколькими днями ранее.

Проект «Ваш выбор» стал результатом совместной работы целого ряда независимых общественных и политических деятелей. В экспертный совет проекта, в частности, вошли политологи Екатерина Шульман и Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, юрист и главный редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский и председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин.

Выборы в Государственную думу, а также различные органы местного самоуправления пройдут в России с 17 по 19 сентября. Избирательная кампания в этом году сопровождается массой примеров давления властей на независимых и оппозиционных кандидатов, не менее десятка которых были лишены регистрации на выборах в связи со связями со структурами оппозиционера Алексея Навального, признанных незадолго до этого «экстремистскими».

Такого давления на наблюдателей, кандидатов, партии, журналистов, простых граждан непосредственно в ходе избирательной кампании не было даже в „эпоху Чурова“, — движение «Голос».

Кроме того, на грядущих выборах по сравнению с предыдущими будет заметно затруднена как работа наблюдателей, так и журналистов. Ограничены будут и возможности простых граждан для наблюдения за чистотой выборов — впервые за последние 10 лет, камеры, установленные на участках, не будут вести общедоступной трансляции в интернете, картинка с них будет доступна лишь ограниченному кругу лиц из числа кандидатов, представителей партий и государственных ведомств.

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