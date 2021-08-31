Новый виток противостояния «Мужского государства» и «Тануки»: от ложных заказов к звонкам о минировании

После двух подряд успешных «атак» на публичные компании шовинисты из «Мужского государства» столкнулись с ожесточенным сопротивлением очередной жертвы — сети японских ресторанов «Тануки». Поводом для конфликта стало использование последней в своих социальных сетях фотографий темнокожего мужчины и радужного принта.

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Лидер так называемого «Мужского государства» — неформального сообщества объединяющего людей радикальных националистических, расистких, гомофобных и женоненавистнических взглядов — Владислав Поздняков потребовал от «Тануки» удалить эти изображения со своих страниц и принести публичные извинения «перед Русской нацией за то что навязывали чуждые им ценности» (орфография сохранена). В противном случае Поздняков обещал «парализовать» работу «Тануки».

Незадолго до это сторонникам «Мужского государства» удалось добиться выполнения подобных требований от сети супермаркетов Вкусвилл, которая опубликовала рекламу с рассказом о семье лесбиянок, а затем удалила ее и принесла публичные извинения, а затем от сети японских ресторанов и доставки суши «Ёбидоёби», которая также удалила рекламные изображения с темнокожим мужчиной, а затем извинялась за их использование.

В своем телеграм-канале, у которого 87 тысяч подписчиков, Поздняков опубликовал призыв применить против «Тануки» ту же тактику, что и против «Ёбидоёби»: делать заказы и отказываться от их оплаты, устраивать DDOS-атаки на сайт сети, писать в соцсетях ее владельцу Александру Орлову. В результате «Тануки» была вынуждена временно отключить возможность оплаты заказов наличными, а сайт сети стал работать с перебоями.

Одновременно Поздняков потребовал сервиса «Яндекс. Еда» удалить «Тануки» из своего приложения, пообещав в противном случае «начать парализовывать всю курьерскую сеть яндекс еды в Москве липовыми заказами из всех рандомных ресторанов столицы» (орфография сохранена).

Позже лидер «Мужского государства» написал, что «Яндекс. Еда» убрала «Тануки» из сервиса, однако в самой «Яндекс. Еде» это опровергли. Позже Поздняков призвал своих сторонников больше не пытаться воздействовать на «Тануки» через «Яндекс. Еду». По словам Позднякова, у него «состоялся видео-разговор с одним известным человеком, фамилию которого назвать вам не смогу, но это и неважно… С сегодняшнего дня Яндекс больше не является стороной конфликта! <…> В противном случае, мне перебанят все мои каналы вместе с резервом + на вас (тех кто живет в РФ) рандомно инициируют дела о хулиганке».

Однако реакция «Тануки» оказалась не такой, как в случаях со Вкусвиллом и «Ёбидоёби». Представители сети ресторанов заявили телеканалу RT, что не будут удалять посты и извиняться, пояснив, что «во-первых, не нарушали никаких законов, во-вторых, это не первая попытка, когда Тануки пытаются в чем-то обвинить.

Вместо того, чтобы удалить непонравившиеся шовинистам изображения, «Тануки» пошла в контратаку — на своих страницах в соцсетях она опубликовала посты под хештегом #ямытануки, в которых призвала подписчиков «достучаться» до основателя Telegram Павла Дурова и потребовать от него заблокировать телеграм-канал Позднякова. Также «Тануки» призвала писать в соцсетях министерству цифрового развития и Роскомнадзору. Сами же посты сопровождались текстом явно имитирующим тот, которым вынуждены сопровождать все свои посты люди и организации, объявленные в России «иностранными агентами».

В ответ атакующие «Тануки» сменили тактику и вместо ложных заказов с доставкой перешли к ложным звонкам о минировании ресторанов «Тануки». Так 30 августа, по данным телеграм-каналов Mash и Baza, в ФСБ поступило сообщение о минировании всех 60 с лишним московских ресторанов «Тануки». Mash сопроводил сообщение о звонках с угрозами взрыва комментарием о том, что такие сообщения вполне достаточный повод для возбуждения уголовного дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В свою очередь Поздняков поспешил откреститься о звонков с сообщениями о бомбах, заявив, что «нигде даже близко не намекал на подобное».

Как заявил директор по маркетингу «Тануки» Станислав Колосков, несмотря на сообщения о минировании, все рестораны сети работают в штатном режиме. Колосков выразил уверенность, что звонки в ФСБ — дело рук сторонников «Мужского государства», в связи с чем представители компании уже обратились в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по этим фактам.

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