В Москве заработает оплата лицом в метро

В мэрии считают, что личные данные пользователей московского метро, платящих с помощью лица, остаются в безопасности

На всех станциях московского метрополитена можно будет оплатить проезд лицом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в рамках пилотного проекта системой воспользовались 15 тысяч человек.

Реклама Читать далее

«Фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», — заявил Сергей Собянин, слова которого приводит ТАСС. Он предложил пользователям метро скачать специальное приложение на «телефончики», которое позволит сохранить их «личики» в системе. После этого система Face Pay привяжет изображение пассажира к банковскому счету или проездной карте «Тройка».

Систему Face Pay начали массово тестировать летом 2021 года. Ранее ее уже применяли на сотрудниках метрополитена. В департаменте транспорта сообщали, что по ней через турникеты прошли более миллиона человек.

В мэрии Москвы обещают, что все остальные способы оплаты проезда также действуют, а система не станет обязательной.

В 2019 году в мэрии Москвы рассказали, что создали «многоуровневую систему» слежки за жителями города. Как отмечала Русская служба Би-би-си, она основывается на данных мобильных операторов, информации служб такси и проходах через турникеты метро. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов объяснял, что так власти получают информацию для улучшения инфраструктуры.

Позже стало известно, что система распознавания лиц и слежки используется не только в целях урбанистики. В метро, в частности, используется система видеоаналитики «Сфера», которая оповещает сотрудников полиции о попадании в кадр людей, находящихся в розыске. С сентября 2020 года с ее помощью задержали более тысячи человек.

Систему распознавания лиц также использовали в разгар пандемии. Тех, кто нарушал карантин, вычисляли с помощью камер. После протестов в поддержку Алексея Навального «умные камеры» стали использовать для вычисления и последующего задержания протестующих.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться