В Северной Осетии началась вахта памяти к 17-летию трагедии в Беслане

В здании бывшей бесланской школы на траурной церемонии к пятилетию трагедии, 1 сентября 2009 года (архивное фото)

Трехдневная вахта памяти началась в Северной Осетии в среду, 1 сентября, в день 17-й годовщины террористического акта в Беслане. Траурные мероприятия начались с заупокойного богослужения и возложения цветов в бесланской школе №1, передает «Кавказский узел».

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Как сообщает портал «15 регион», почтить память жертв бесланской трагедии приехали бывшие заложники, общественники, а также представители власти республиканского и районного уровня.

У здания школы собралось более тысячи человек, передает «Кавказ.Реалии». С раннего утра во двор бесланской школы № 1 несут цветы, свечи, игрушки. В спортзал, по традиции, приносят бутылки с водой, которую террористы не позволяли пить заложникам. В 9:15 утра здесь прозвучал школьный звонок. В это время 1 сентября 2004 года раздались первые выстрелы. Заупокойную литию отслужил архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид.

Сообщается, что траурные мероприятия пройдут также в Москве и Московской области. 3 сентября панихида по погибшим в Беслане пройдет в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишах (Аланское подворье). После этого к памятнику возле храма на Солянке возложат цветы.

3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата напрямую связана с событиями в Беслане 1—3 сентября. В апреле прошлого года Владимир Путин перенес на 3 сентября День окончания Второй мировой войны, что вызвало критику правозащитников и организации «Матери Беслана».

1 сентября 2004 года террористы захватили более 1100 человек на школьной линейке в Беслане. Захватчики требовали вывода российских войск из Чечни. В заложниках оказались дети, их родители, учителя. Три дня их удерживали в заминированном здании. 3 сентября спецназ предпринял штурм. Жертвами трагедии в Беслане стали 334 человека. 186 из них — дети. Теракт в Беслане стал крупнейшим в России по числу жертв и остается таковым по сей день.

В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти России нарушили право на жизнь заложников в Беслане. В постановлении ЕСПЧ говорится, что власти не справились с предотвращением трагедии, имея информацию о готовящемся террористическом акте. Указывается, что при штурме спецподразделения использовали оружие неизбирательного поражения. ЕСПЧ также пришел к выводу, что власти России не провели эффективного расследования бесланской трагедии. Правительство России отвергло выводы ЕСПЧ, но выплатило назначенные Европейским судом компенсации.

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