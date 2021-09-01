Навальный рассказал о тридцати выговорах в колонии

Политик Алексей Навальный рассказал, что получил 30 выговоров за время нахождения в колонии во Владимирской области. Об этом сообщается в аккаунте политика в Instagram. Выговоры могут серьезно осложнить перспективы его условно-досрочного освобождения, считают юристы и правозащитники.

Реклама Читать далее

По сообщению Навального, одно из последних взысканий на него наложили за поведение в кабинете, куда его вызывали для объявления выговора. Он якобы употребил «некультурные слова» (Б…ть), снял куртку и покинул помещение. Какое именно выражение использовал Навальный, неясно.

Ранее Алексей Навальный отмечал, что в марте у него было 14 выговоров. Один из них вынесли за то, что оппозиционер отказался смотреть лекцию, другой — за футболку на встрече с адвокатом.

Навальный неоднократно вступал в конфликт с администрацией колонии. В марте он пожаловался на ухудшение своего состояния здоровья и объявил, что к нему не допускают врачей. После этого Навальный объявил голодовку. Прекратить ее он согласился после обследования гражданских медиков и своих лечащих врачей.

В администрации колонии Навального считают склонным к побегу. Из-за этого, как рассказал сам политик, его будят по ночам каждый час и лишают сна. Добиться снятия с учета ему пока не удалось.

Как показывает судебная практика, наличие выговоров осложняет выход заключенного по УДО. Как отмечала в марте адвокат Навального Ольга Михайлова изданию Znak.com, они также могут привести к попаданию в штрафной изолятор (ШИЗО).

Константин Котов, отсидевший по так называемой «дадинской» статье в той же колонии, что и Навальный, рассказал телеканалу «Дождь» о системе выговоров в исправительном учреждении. Сотрудники колонии обращают внимание на «что угодно» и могут подать рапорт даже за расстегнутую пуговицу на форме. 30 выговоров Навального Котов назвал «крестом» на УДО.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться