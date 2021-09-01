«Страна иностранных агентов»: Григорий Мельконьянц о новом статусе «Голоса» и выборах в Госдуму

18 августа Минюст России включил движение по защите прав избирателей «Голос» в новый «реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента». «Голос» стал первой внесенной в него организацией. В самом движении связывают это с предстоящими парламентскими выборами. О том, как новый статус повлияет на работу наблюдателей, почему выборы в Госдуму уже сейчас нельзя назвать честными, но, несмотря на это в них необходимо участвовать, в интервью Русской службе RFI рассказал сооснователь движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Реклама Читать далее

RFI: Григорий, что это за новый реестр и какие последствия для вас это будет иметь?

Григорий Мельконьянц: Реестр был создан недавно, буквально перед выборами. Он был сделан для того, чтобы различные гражданские инициативы или различные общественные движения, которые официально не имеют юридической регистрации (согласно российскому закону это возможно), можно было бы включать в отдельный такой список, который обязывает эти организации, эти инициативы, во-первых, маркировать все свои материалы, во-вторых, каждый квартал сдавать специальную отчетность (довольно объемную) о своей деятельности, о своих финансах в министерство юстиции, маркировать все свои официальные обращения в органы власти о том, что включены в этот реестр. Большой вопрос возникает, что писать в отчетности о финансировании. Потому что общественное движение без регистрации не имеет банковских счетов, не имеет имущества и действует за счет ресурсов тех граждан, которые вкладывают время и силы в его работу.

В реестре, который был опубликован на сайте Минюста, указано, что источником финансирования движения «Голос», послужившим причиной для включения в этот реестр, стало «финансирование от гражданки Республики Армении». Мы, честно говоря, вообще не понимаем, о чем идет речь, и будем пытаться с этим разобраться, будем подавать в суд на Минюст, чтобы они представили соответствующие документы. Но уже видно, что это полный абсурд. Движение «Голос» не получает никакого иностранного финансирования. Видимо, таким абсурдным образом просто пытаются притянуть движению этот статус, чтобы дискредитировать в ходе избирательной кампании те выводы, те доклады, те наблюдения, которые делает «Голос». Чтобы в государственных СМИ рассказывать, что все это неправда, потому что «Голос» является «иностранным агентом». Но и не исключено, что этот статус будет использоваться еще в каких-то правовых элементах давления с попытками помешать нам работать, ограничить наше взаимодействие с органами власти, с политическими партиями, с нашими партнерами. То есть это попытка изолировать работу независимых общественных наблюдателей и усложнить ее.

Как сейчас организована работа ваших наблюдателей на выборах, если вы незарегистрированная организация?

До 2005 года «Голос» имел возможность направлять на участки наблюдателей от общественных организаций. Такое право было. Потом из закона эту норму убрали. Потом «Голос» сотрудничал с изданиями. У нас была собственная газета «Гражданский Голос», и в качестве журналистов мы посещали участки. Потом законодательство о журналистах, которые присутствуют на избирательных участках, регулярно ужесточалось. В этом году оно еще серьезно ужесточилось. Дополнительно введена аккредитация для журналистов. Если раньше журналисты могли свободно посещать избирательные участки, то теперь нужно получить предварительную аккредитацию в избирательной комиссии. Для этого журналист должен иметь стаж работы в этом СМИ не менее пяти месяцев до дня голосования. Более того, он обязательно должен иметь возмездный договор с этой редакцией и так далее. То есть очень серьезно усложнили возможности для СМИ получать доступ на избирательные участки.

Но «Голос» является участником одного из очень важных международных соглашений о независимом, непартийном наблюдении, подписанном в ООН. [Согласно этому соглашению], если национальное законодательство не предусматривает общественным организациям права направлять самостоятельно наблюдателей на участки, то [организация] вправе публично заявить о том, что готова получить статусы для своих активистов от партий и кандидатов при условии, что эти партии и кандидаты не выдвигают какие-то политические требования этим активистам. И «Голос» обращается ко всем партиям и кандидатам с просьбой предоставить соответствующий статус его активистам для наблюдения за выборами. Есть партии и кандидаты, готовые предоставлять этот статус без политических условий, и наши активисты могут в таком статусе посещать избирательные участки.

То есть это скорее такой ярлык для партий, участвующих в выборах и согласившихся выдать удостоверения вашим наблюдателям, что они сотрудничают с «иностранными агентами»?

Возможно, да, для этого и делается, чтобы партии как-то ограничить во взаимодействии с «Голосом». Вполне возможно, что этот статус власть рассматривает как такой инструмент для ограничения независимых наблюдателей в работе и в партнерстве с партиями и кандидатами. Потому что такая работа уже ведется с демократическими, лояльными к правозащитникам партиями.

После того, как вас внесли реестр «иноагентов», не было каких-то отказов в сотрудничестве с вами со стороны партий и кандидатов?

Мы пока не знаем, как сложится ситуация в регионах, потому что федеральные органы партии могут одно говорить, а в регионах наблюдателей у партий очень мало. Поэтому, когда на региональном уровне обращаешься в отделения партии, там идет совершенно другая история. Как таковые люди, граждане России, не поражаются в каких-то правах. Наблюдатель формально никому не принадлежит, он сам может обратиться в любую партию, к любому кандидату с просьбой стать наблюдателем. И вполне нормально, когда граждане получают эти статусы. Так что надеюсь, это не отразится в реальности на получении направлений.

Но в итоге мы знаем, что даже партия «Яблоко» теперь вынуждена на всех своих предвыборных материалах выделять 15% площади, чтобы размещать дисклеймер о том, что в списке у них находится кандидат, аффилированный (по мнению Минюста) с «иностранным агентом». Поэтому тут у нас уже и партии практически стали «иностранными агентами», СМИ — «иностранные агенты», наблюдатели — «иностранные агенты», в общем, «страна иностранных агентов». У нас страна-лидер по количеству видов «иностранных агентов», у нас их семь видов. Поэтому сейчас, из-за того что слишком широко применяется этот статус, его негативное влияние, которого власть как раз хочет достигнуть, будет снижаться. Если смотреть последние опросы «Левада-Центра» (который тоже включен в реестр «иностранных агентов»), то уже нет большинства у тех, кто негативно относится к «иностранным агентам». Мы видим, что большинство уже говорит о том, что эта мера — это давление на гражданское общество, а не борьба с «вмешательством Запада». Так что люди всё прекрасно понимают, и эти ярлыки в умах людей уже перестают быть чем-то таким страшным и опасным, люди начинают понимать, что власть борется с теми, кто людей защищает, то есть правозащитники, СМИ… Так что чем больше будет в этом реестре разных организаций, тем больше будет нивелироваться это словосочетание.

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. AP - Angela Charlton

Если говорить про предстоящие сентябрьские выборы, то там вообще будет много нового: голосование продлится три дня, отменяются видеотрансляции с участков для голосования… Что, по вашим оценкам, стоит ждать от этих выборов? Насколько они могут быть честными?

Выборы — это не только день голосования, выборы — это целый процесс. И оценивать выборы на предмет того, насколько они честные и свободные, нужно в комплексе. Во-первых, мы видим, что буквально перед выборами у нас ужесточилось избирательное законодательство. У нас дополнительно появились новые основания для лишения права избираться. Такого никогда не было, если смотреть формально, то даже при Советском Союзе не было такого количества поражения в пассивном избирательном праве. У нас порядка девяти миллионов российских граждан поражены в праве избираться на выборах. Это огромное число, в него входит очень много реальных политиков, активных граждан, которые из-за этих законов просто не могут участвовать в выборах.

Вторая проблема заключается в том, что сама избирательная кампания построена таким образом, что все партии, фактически, кроме «Единой России», не имеют реального доступа к федеральным СМИ. Мы делаем мониторинг пяти федеральных телеканалов и видим, что частота упоминаний партии «Единая Россия», продолжительность сюжетов о партии «Единая Россия» в два раза превышает продолжительность и число упоминаний всех остальных партий вместе взятых. То есть идет такая постоянная информационная атака на избирателей. Избиратели ничего не могут узнать о программах партий по федеральным каналам, а если что-то и узнают, то это носит такой бессодержательный характер, а порой даже и негативный. То же самое происходит и в других региональных СМИ, так или иначе связанных с властью. У граждан нет объективных сведений о ходе избирательной кампании. Кампания проходит достаточно вяло. Судя по всему, власть заинтересована в том, чтобы оппозиционные избиратели не пришли на выборы, бойкотировали выборы, не поверили в свои силы.

Власть уже традиционно оказывает давление на избирателей, зависимых от этой власти. Это сотрудники бюджетной сферы, это сотрудники различных коммерческих организаций, которые связаны какими-то контрактами с государственным или региональным бюджетом. Этих людей сейчас мобилизуют на голосование. Их обязывают прикрепляться к определенному участку рядом со своей работой, например, и таким образом контролировать потом их участие в выборах. И введенное трехдневное голосование будет, конечно, этому способствовать. Потому что пятница — рабочий день, и очень удобно этих зависимых избирателей, после того как они придут на работу, сопроводить на избирательные участки рядом с рабочими местами и таким образом проконтролировать их участие в выборах. Это такая традиционная, к сожалению, для наших выборов практика контроля. Люди очень недовольны этим, но боятся потерять свою работу и поэтому вынуждены подчиняться. Хотя все это носит неправомерный характер.

И, кроме того, три дня голосования, судя по тому как все устроено, создают условия для фальсификаций. Потому что бюллетени будут храниться две ночи без части наблюдателей. Ночное хранение — это большой риск подмены бюллетеней, каких-то фальсификаций списков избирателей.

Наконец, проблема с самими наблюдателями. Независимых наблюдателей мало, а вместо них власть пытается предъявить нам наблюдателей от «Единой России», от Общественной палаты. Это такая серьезная история, связанная с тем, что государство хочет фактически монополизировать общественное наблюдение за выборами. То есть государство создало общественные палаты, они формируются на федеральном уровне, на региональных уровнях фактически государственными органами, у них бюджетное финансирование, и они сейчас имитируют общественное наблюдение. По административным каналам формируются списки наблюдателей, в основном это бюджетники, которые подменяют собой независимое наблюдение от гражданских организаций, структур гражданского общества. Выделяются огромные средства для создания общественных штабов, выделяются помещения, на них работают государственные СМИ… И их основная задача — говорить, что нарушений нет, бороться с реальными наблюдателями и заявлять, что все, что они говорят — это фейки, неправда, что общественные наблюдатели нарушений не фиксировали, а если и фиксировали, то это что-то незначительное. А все остальные нарушения — это как бы неправда.

И вот в таком режиме Центральная избирательная комиссия как бы вошла в эту государственную вертикаль. То есть у нас есть ЦИК, который говорит, что нет нарушений, есть Общественная палата, которая говорит, что нет нарушений, и государственные СМИ и различные государственные блогеры, которые говорят, что нет нарушений, а все остальное — это фейки. Вот такая пропагандистская модель уже выстроена, достаточно мощная, достаточно хорошо финансируемая. Ну и собственно вопрос о том, что будет в течение этих трех дней [голосования], уже не имеет такой большой важности. Потому что, как я сказал, выборы — это не голосование.

Почему тогда вы призываете участвовать в выборах, несмотря на то что власти уже всеми возможными способами максимально дискредитировали это голосование?

Мы всячески и всегда подчеркиваем, что участие в выборах намного эффективнее их бойкота или их игнорирования. Мы всегда обращаемся к населению [с призывом] участвовать и в голосовании, и в наблюдении. Для того, чтобы быть уверенным, что твой голос никто не украдет, нужно прийти и воспользоваться своим голосом. Тогда никто не сможет вбросить за тебя бюллетень. Более того, нужно самому проконтролировать, чтобы этот голос был честно подсчитан. Поэтому нужно прийти на избирательный участок не просто как избиратель, но и как наблюдатель и привести еще с собой друзей-знакомых, чтобы они тоже стали наблюдателями на избирательных участках. Только при таком подходе мы сможем узнать реальные результаты, пусть и с учетом всех тех проблем в ходе избирательной кампании. Потому что если не будет нормального контроля, если граждане будут игнорировать выборы, мы просто не узнаем, какое мнение есть у народа. Так что мы всех всегда призываем участвовать в выборах, и как избиратели, и как наблюдатели.

То есть при таком подходе мы сможем узнать масштабы фальсификаций или все-таки сможем как-то повлиять на результаты?

Мы, как правозащитники, заинтересованы в том, чтобы граждане пользовались своими конституционными правами. Выборы — это одно из таких прав. И участие в выборах — это важный демократический процесс, который должен в нашей стране происходить максимально честно. Если граждане участвуют в выборах в качестве наблюдателей, они, во-первых, влияют на то, что выборы становятся более-менее честными. А если они происходят нечестно, то [наблюдатели могут] сообщать об этом. Наблюдатель может бороться с нарушениями, пытаться устранить на месте выявленные нарушения — это тоже очень важно. Ну и, конечно, участие в выборах повышает уровень гражданского сознания, требования к власти. Если ты участвовал в выборах, то ты с большей требовательностью дальше будешь относиться [к избранной власти], потому что ты вложился в это. Если ты не участвуешь в выборах, то, соответственно, и требовательность к власти у тебя иная. Так что наша задача сейчас — сделать, чтобы было как можно больше наблюдателей, всех их научить, расставить по избирательным участкам, чтобы граждане смогли добиться честного подсчета, чтобы не было фальсификаций.

Тогда расскажите, что нужно сделать, чтобы стать наблюдателем? За какое время нужно записаться, сколько времени требуется на прохождение обучения?

Чтобы стать наблюдателем, нужно, например, на сайте «Голоса» заполнить форму. Это лучше сделать «чем раньше, тем лучше». Если наблюдатель будет это делать в последнюю неделю, то есть вероятность, что он не успеет пройти обучение, получить направление. Поэтому лучше это делать как можно раньше. После того как наблюдатель записался, с ним связывается координатор по конкретной территории и уточняются все вопросы: сколько дней он может наблюдать, на каком участке. И затем ему предлагается либо очное обучение, тренинги, либо, если где-то не проводятся очные тренинги, ему может быть предложено дистанционное обучение. Затем ему даются необходимые материалы для подготовки (видеоролики, памятки), у него будет наше мобильное приложение, где все эти справочные материалы тоже присутствуют. И плюс в мобильном приложении есть специальный чек-лист, где можно отмечать, соблюдаются ли все необходимые процедуры или нет. Этот чек-лист передается к нам в штаб. А по итогам наблюдения можно передать нам копию протокола с этого участка, чтобы мы могли сравнить, не переписали ли потом результаты по тому или иному участку. При этом наблюдатель всегда может обратиться к нам на горячую линию, сообщить о нарушениях, у нас на сайте работает «карта нарушений». Сообщество наблюдателей в России достаточно сильное, несмотря на то давление, которое оказывается. Так что мы призываем всех присоединяться к нашей команде.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться