В Карском море нашли атомный реактор с советской подводной лодки

К-19 — одна из первых советских атомных подводных лодок, вооруженная ядерными ракетами, была спущена на воду в 1959 году и прослужила в составе ВМФ СССР до 1990 года

Контейнер атомного реактора подводной лодки К-19 был обнаружен отрядом «Центроспас» МЧС России в заливе Амбросиева в Карском море. Как сообщается в телеграм-канале «Центроспаса», теперь специалисты намерены обследовать находку: осмотреть на предмет структурной целостности, провести спектральный анализ и забор растительного материала с объекта.

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«Судно „Академик Мстислав Келдыш“ дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по обследованию контейнера атомного реактора подводной лодки К-19», говорится в телеграм-канале «Центроспаса».

К-19 — одна из первых советских атомных подводных лодок, вооруженная ядерными ракетами, была спущена на воду в 1959 году и прослужила в составе ВМФ СССР до 1990 года. За 30 с лишним лет атомный ракетоносец пережил несколько серьезных ЧП. Так в 1961 году из-за аварии на подлодке погибли восемь человек. В 1969 году К-19 столкнулся с американской подлодкой. А в 1972-м на К-19 произошел пожар, жертвами которого стали 30 членов экипажа. Из-за многочисленных аварий подлодка пользовалась на флоте дурной славой репутацией и получила от моряков прозвище «Хиросима».

В советское время затопление атомных силовых установок вместе с отработанным топливом считалось достаточно безопасным способом утилизации отслуживших свой срок атомных реакторов. Об этом РИА Новости рассказал командующий Северным флотом в 1999–2001 годах адмирал Вячеслав Попов. По его словам, дело в том, что технологий по переработке ядерного топлива на тот момент в СССР просто не было. «Тогда таких технологий не было, поэтому затапливали, потому что океан, море, оно тоже является достаточно надежной системой, если можно так сказать, обеспечения безопасности хранения», — пояснил Попов.

Ранее «Росатом» обнародовал планы по подъему со дна Северного Ледовитого океана шести наиболее опасных с точки зрения радиоактивного загрязнения объектов, в том числе контейнера атомного реактора подлодки К-19.

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