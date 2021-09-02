Издание The Bell сообщило о взломе и фейковой рассылке от имени редакции

В конце августа The Bell уже сообщал об атаке на свой сайт.

Редакция The Bell сообщила в четверг, 2 сентября, о том, что подверглась взлому, после которого подписанные на почтовую рассылку издания пользователи получили письма со «странным провокационным текстом», который в редакции «не писали и не отправляли».

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Информация о взломе появилась в телеграм-канале The Bell. Сообщается, что был взломан почтовый аккаунт, с помощью которого была осуществлена рассылка подложного письма.

Фальшивая рассылка была озаглавлена «Бойкот выборов — единственное правильное решение» и стилизована под обычную ежедневную рассылку издания. В ней говорилось о необходимости бойкотировать голосование, не голосовать на портале Госуслуги, прийти на избирательный участок и испортить бюллетень и выйти на одиночные пикеты за честные выборы.

В редакции издания подчеркнули, что «The Bell не участвует в политической деятельности и никогда не призывает читателей ни к каким действиям», а единственная задача The Bell — «предоставление объективной информации» читателям. Детали взлома пока не известны, но в The Bell отметили, что взломщики, по всей вероятности, не получили доступа к личным данным подписчиков.

25 августа The Bell уже заявлял о том, что на его сайт была осуществлена атака. Еще раньше журналистка редакции Ирина Панкратова заявляла о том, что ее мобильный телефон пытались взломать.

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