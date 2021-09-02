Роскомнадзор расценит отказ Apple и Google удалить приложение «Навальный» как вмешательство в выборы в РФ

Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из магазинов App Store и Google Play, подчеркнув, что в случае отказа это будет расцениваться как вмешательство в российские выборы.

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Претензии к IT-гигантам Роскомнадзор предъявил по требованию Генеральной прокуратуры, которая, в свою очередь, требует убрать приложение из App Store и Google Play в связи с признанием ФБК и других структур оппозиционера Алексея Навального «экстремистскими».

«Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность (статья 13.41 КоАП РФ), а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы», — говорится в заявлении РКН, которое цитирует ТАСС.

Согласно вышеупомянутой статье административного кодекса, предусматривающей ответственность за отказ ограничить доступ к запрещенной информации, компаниям грозит штраф до четырех миллионов рублей. В то же время, представители РКН напомнили, что за участие в деятельности экстремистских организаций в России предусмотрена уже уголовная ответственность.

Нынешнее требование РКН удалить приложение «Навальный» из магазинов Apple и Google уже второе. Впервые подобное требование в адрес американских компаний РКН направлял в середине августа. Тогда же стало известно, что мобильные операторы и провайдеры начали блокировать приложение «Навальный» в России.

Приложение «Навальный» содержит сообщения с сайта Алексея Навального, а также позволяет узнать, какой кандидат был выбран в рамках «Умного голосования». Сайт оппозиционера, а также страница проекта «Умное голосование» были заблокированы Роскомнадзором в июле вместе с еще несколькими десятками интернет-ресурсов, так или иначе имевших отношение к Алексею Навальному и его структурам.

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