С выборов в Госдуму сняли критикующего власть бизнесмена Дмитрия Потапенко

Верховный суд РФ снял с выборов в Госдуму бизнесмена Дмитрия Потапенко, который получил широкую известность в 2015 году, раскритиковав власти на Московском экономическом форуме.

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Предприниматель Дмитрий Потапенко выдвигался в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), которую возглавляет публицист Максим Шевченко.

Верховный суд снял Потапенко с выборов по иску Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Как сначала сообщил сам Потапенко СМИ, причиной стало то, что он владеет акциями российских компаний «Яндекс» и «Сбер». Обе компании торгуются на зарубежных биржах. Верховный суд счел это иностранными финансовыми инструментами.

Вечером 2 сентября в ЦИК России заявили, что потребовали от «Медузы» опровергнуть новость о том, что Потапенко сняли с выборов из-за наличия у него акций «Яндекса» и «Сбера». Как пишет ЦИК, причиной стало то, что у бизнесмена есть ценные бумаги иностранных ряда компаний: Apple, Bank of America, Citibank, Ford, Pfizer, Tesla и других (в общей сложности 17 компаний). В списке ЦИК упоминает также Public Limited Liability Company Yandex N.V. («Яндекс»)

В разговоре с «Новой газетой» Потапенко заявил, что в решении Верховного суда, которое имеется у него на руках, указаны не 17, а только 6 компаний, в том числе «Яндекс». Он подчеркнул, что у него нет иностранных счетов. А бумаги, указанные в решении суда, — это депозитарные расписки, купленные через российские брокерские конторы.

Недавно ЦИК обратился в Верховный суд с аналогичными исками по поводу и других кандидатов в депутаты Госдумы. 31 августа Верховный суд РФ снял с выборов шесть кандидатов от «Партии роста».

Ранее с выборов сняли экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, после того, как бывшая жена Грудинина обвинила его в сокрытии офшора. Сам Грудинин это отрицает.

Чем известен Дмитрий Потапенко?

Дмитрий Потапенко много говорит о проблемах бизнеса и резко критикует власти РФ.

«Диалог бизнеса и власти происходит последние 20 лет как диалог мясника с коровой, ласково заглядывая в глаза и держа нож под горлом с вопросом: а что у нас сегодня — говядина или молоко?»,

— говорил, например, он.

Потапенко начал свою карьеру как наемный менеджер. В начале 2000- х был, например, управляющим сети «Пятерочка» в Москве и Подмосковье.

Он представляется как управляющий партнер компании Management Development Group Inc. На сайте компании говорится, что это сервис B2B (Business-to-business), занимающийся операционным управлением крупными промышленными, производственными предприятиями и сетями. В одном из интервью Потапенко рассказывал, что основная часть его бизнеса — это «продовольственные магазины и недорогие рестораны вроде столовок».

Широкую известность Потапенко получил после Московского экономического форума 2015 года, от которого никто не ждал особых сенсаций. Выступление предпринимателя с резкой критикой экономической политики властей стало хитом соцсетей. Именно там он заявил о «диалоге мясника с коровой».

Потапенко тогда начал с того, что не видит никаких внешних угроз для России. Он заявил, что «нокаутирующие удары» по стране нанесли сами власти РФ. По словам Потапенко, эмбарго было введено «под передел рынка присосавшимися к чиновникам компаниями», что привело к отсутствию конкуренции и росту цен. Раскритиковал он «запретительные и запредельные ставки кредитования», показательное уничтожения продуктов питания, «налог Ротенберга» (сбор с грузовых перевозчиков).

Дмитрий Потапенко в 2016 году уже баллотировался в Госдуму от «Партии Роста», но не был избран. Он ведет радиопрограмму «Курс Потапенко» на «Эхе Москвы», был автором других радиопрограмм и колонок.

Партия РПСС, бывшая КПСС

Партия РПСС была создана в 2012 году. Еще недавно она называлась Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС). Федеральный список этой партии возглавляет Максим Шевченко.

В программе РПСС говорится, что цель партии — «превращение Российской Федерации в полноценное социалистическое государство без угнетателей и угнетенных». Там же говорится, что «Россию окружают враги», и «только создание Всемирного Содружества Социалистических Государств с последующим переходом к всемирному коммунистическому обществу без границ и суверенитетов может спасти Россию от порабощения капиталистическими агрессорами».

Комментарий политолога Александра Кынева:

Александр Кынев в интервью RFI указывает, что правоприменение российского закона делает фактически невозможным участие в выборах любых предпринимателей, у которых есть какие-то значимые инвестиционные активы. «Смысл этого закона и был изначально в том, чтобы ресурсных кандидатов на выборах быть не должно», — указывает эксперт.

По его мнению, снятие известных кандидатов по такого рода причинам — это «лишний способ раздражить протестный электорат» и «дополнительная плохая новость, которая рейтинга власти не прибавит».

Что касается партии РПСС, политолог указывает, что она «фактически является провластной».

«Проект РПСС — это переименованная партия КПСС, созданная известным прокремлевским политтехнологом Андреем Богдановым. Даже они оказываются пострадавшими. Это более чем показательно с точки зрения того, что вообще происходит на наших выборах. Принимаются настолько идиотские законы, что исполнить их не могут даже люди в принципе вполне изначально согласованные»,

— говорит политолог.

По его словам, РПСС претендует на часть протестного электората, «ее задача — поучаствовать в распылении протестных голосов с тем, чтобы эти голоса не ушли партиям, которые могут преодолеть заградительный барьер».

Александр Кынев также отмечает, что кампания РПСС носит сугубо виртуальный характер и проходит только в интернете и на телевидении, «никаких офисов, никакой агитации, никаких листовок в регионах нет».

«Это целевая кампания, направленная на раскол части политизированного электората, который сидит в интернете. Если партия хотела бы всерьез пройти, она бы вела реальную кампанию в жизни, а не только в интернете. Вдруг, если явка будет высокой, она может прыгнет и выше какого-то условного потолка. Но чтобы было 5%, нужно вести кампанию в поле: ходить по квартирам, проводить пикеты, агитировать людей. Этого ничего нет»,

— объясняет политолог.

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