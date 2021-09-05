Правозащитники сообщили о погибших при ЧП в колонии в Хабаровском крае

Ранее правозащитники неоднократно сообщали об издевательствах над заключенными в российских колониях (архивное фото)

В Хабаровском крае в результате ЧП в исправительной колонии № 14 погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили серьезные травмы и находятся в реанимации. Как сообщает правозащитный портал Gulagu.net, это произошло во время конфликта между двумя группами заключенных.

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«Один из источников сообщает о том что бунт начался из-за конфликта т.н. „красных“ с „чёрными“, в ходе которого был убит т.н. „положенец“, после чего начался бунт», — говорится в сообщении Gulagu.net. Следственный комитет подтвердил гибель двух человек.

Согласно официальным данным, в колонии произошла драка. Детали инцидента в СК не раскрывают. В ведомстве объявили о начале проверки, но заверили, что ситуация в колонии сейчас находится под контролем. В ИК-14 приехали представители Следственного комитета, прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В пресс-службе СКР изданию РБК сообщили, что в колонии не было бунта. «Это не бунт, а драка», — сообщили журналистам.

По данным Mash, в колонии произошли «беспорядки». Конфликт произошел между двумя кастами заключенных — так называемыми «красными» (полностью подконтрольными администрации) и «черными» (сотрудничающие с криминальными структурами). Одну из них в последнее время «притесняли», отмечает Mash. В исправительное учреждение был направлен ОМОН.

СМИ утверждает, что нападение на заключенных произошло в три часа ночи, пока те спали. Их забили тупым предметом.

В Gulagu.net пишут, что речь идет о «внесудебном приговоре криминального мира», который заключенным якобы вынесли за сотрудничество с оперативниками УФСИН. Уже после инцидента появилась информация об избиении 18 осужденных. Проект Gulagu.net рассказал о проведении собственного независимого расследования о вымогательствах и наркоторговле в колониях Хабаровского края.

СМИ неоднократно сообщали о нарушениях прав заключенных в российских колониях. В 2018 году «Новая газета» опубликовала видео, где сотрудники ФСИН пытали заключенного. «Медуза» сообщала об издевательствах в колонии в Оренбуржье.

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