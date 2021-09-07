«И я вернусь»: адвокат Иван Павлов сообщил о вынужденном отъезде из России

Иван Павлов и руководимая им «Команда 29» в основном занимались делами о госизмене, шпионаже и засекречивании архивов

Основатель правозащитного объединения «Команда 29», специалист по защите обвиняемых по делам о госизмене, российский адвокат Иван Павлов сообщил о том, что покинул Россию. Защитник журналиста Ивана Сафронова, ученого Виктора Кудрявцева фонда ФБК и штабов Алексея Навального заявил, что продолжит работу, из-за которой его «заставили покинуть страну».

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«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу... Многое придется начинать с нуля. Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, свое настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь. А пока что займусь своими новыми проектами и буду налаживать прежнюю работу, как теперь говорят, на “удалёнке”», — написал 7 сентября Иван Павлов в своем телеграм-канале.

Адвокат сообщил, что запреты, наложенные на него в России в связи с возбужденным против него уголовным делом, сделали невозможной дальнейшую юридическую и правозащитную работу.

«Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход», — объяснил свою вынужденную эмиграцию основатель «Команды 29», многолетний процессуальный оппонент ФСБ по засекреченным делам о госизмене и шпионаже.

В апреле 2021 года на Ивана Павлова завели уголовное дело о разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Защитника обвинили в передаче СМИ постановления о возбуждении дела против журналиста, а также в том, что он сделал публичной информацию о наличии у следствия секретного свидетеля. Павлову назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив общаться со свидетелями по его делу, в том числе с самим Сафроновым. Юристу грозит несколько месяцев ареста и лишение адвокатского статуса.

Минувшим летом правозащитная «Команда 29» объявила о прекращении своей работы, после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт адвокатской организации. Надзорный орган счел, что «Команда 29» связана с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в РФ в список «нежелательных организаций».

Основатель «Команды 29» и его коллеги по организации в этом году участвовали в судебном процессе, который завершился решением о признании «экстремистскими» организаций Алексея Навального. Его фонды (в том числе ФБК) и региональные штабы были ликвидированы с многолетним поражением в избирательных правах для всех, кто как-либо был с ними связан или поддерживал.

Иван Павлов был адвокатом обвиненных в государственной измене эколога Александра Никитина, журналиста Григория Пасько, домохозяйки Светланы Давыдовой, экс-сотрудника ГРУ, инженера Ивана Кравцова, журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он защищал бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан по делу о шпионаже, а также ученого Виктора Кудрявцева, который скончался в возрасте 78 лет после более чем года, проведенного в СИЗО по обвинению в госизмене.

Иван Павлов, работающий адвокатом с 1997 года, специализируется на защите обвиняемых в государственной измене. В Санкт-Петербурге он возглавлял правозащитную организацию «Беллона» и был учредителем Фонда свободы информации, который выступает за раскрытие государством социально-значимых данных. Объединение «Команда 29» Иван Павлов основал в 2014 году.

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