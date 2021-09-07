Как россияне могли помочь президенту Гвинеи изменить Конституцию, чтобы пойти на третий срок

Международное сообщество осудило госпереворот в Гвинее. Москва среди прочих потребовала от путчистов освободить 83-летнего президента Альфу Конде — одного из своих близких союзников. Конде недавно выбил себе третий президентский срок через поправки к Конституции. Президента Конде в переписывании Основного закона поддержал тогдашний российский посол. По данным СМИ, советником в этом деле выступил бывший глава службы безопасности «Русала», попавший под американские санкции.

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Большую часть своей жизни гвинейский политик Альфа Конде, учившийся в Париже, потратил на борьбу с авторитаризмом у себя на родине. Будучи в оппозиции, Конде успел побывать и в изгнании, и в тюрьме. Его даже называли «западноафриканским Нельсоном Манделой». В 2010 году Конде сумел прийти к власти в Гвинее, став первым демократически избранным президентом этой западноафриканской страны, бывшей французской колонии.

Однако после обретения власти Конде сам начал скатываться к авторитарному стилю правления. Его неоднократно обвиняли в фальсификации выборов и преследовании оппозиции. Уровень жизни в Гвинее при Конде оставался низким, ключевую роль в экономике продолжает играть горнодобывающий сектор.

Недавно почетный доктор МГИМО и РУДН Альфа Конде продавил поправки к гвинейской Конституции через плебисцит, чтобы баллотироваться на третий президентский срок. Осенью 2020 года было объявлено, что Конде переизбрался с первого тура с результатом примерно в 60% голосов. Принятие поправок к Конституции и объявление итогов выборов сопровождались массовыми протестами и столкновениями, в ходе которых погибли люди.

США и Франция призывали Альфу Конде отказаться от третьего срока через поправки, чтобы не провоцировать гражданское противостояние. Однако «поправочную» кампанию в Гвинее поддержала Россия, где чуть позже началась аналогичная кампания по «обнулению» сроков Владимира Путина.

Примечательно, что и в Гвинее, и в России главная поправка к Основному закону, «обнуляющая» предыдущие сроки действующих президентов, «запрятана» среди других модификаций, включая социально-экономические обещания. В случае Гвинеи это бесплатное школьное образование, господдержка людей с инвалидностью и заявка равенства между женщинами и мужчинами как социально-политической цели.

Скандал с российским послом

Как пишет Bloomberg, Альфа Конде мог обсуждать продление своих полномочий лично с Владимиром Путиным на саммите «Россия — Африка» в Сочи в октябре 2019 года. Тогда Конде предложил Путину разговор с глазу на глаз для обсуждения некой деликатной темы. Стороны не раскрыли деталей беседы, но Конде не скрывал своей заинтересованности в поиске способа остаться в президентском кресле после окончания второго (последнего, по Конституции) срока в октябре 2020 года.

Еще в январе 2019 года идею изменить Конституцию Гвинеи, чтобы позволить Конде остаться у власти, публично выдвинул российский посол Александр Брегадзе. Выступая на дипломатической церемонии, которая транслировалась по национальному телевидению, Брегадзе назвал Конде «легендарным» и заявил, что сменяемость власти — не всегда положительная вещь.

«Конституция — это не догма, не Библия или Коран. Конституции должны подстраиваться под реальность, а не реальность — под Конституции», — цитирует российского посла Reuters. Брегадзе в своем выступлении еще напомнил о поговорке «коней на переправе не меняют».

Публичное предложение российского посла изменить Конституцию Гвинеи и оставить Конде на третий срок вызвало скандал. Гвинейская оппозиция заявила, что Брегадзе подрывает суверенитет Гвинеи и неуместным образом вмешивается во внутренние дела западноафриканской страны.

Два месяца спустя в Гвинею был назначен новый посол РФ. Однако Александр Брегадзе не остался без работы: российский алюминиевый гигант «Русал» назначил его гендиректором управляющей компании в Гвинее.

Источник бокситов для «Русала»

Гвинея обладает богатейшими месторождениями бокситов — ключевой руды, на которой базируется вся алюминиевая промышленность. Не случайно попытка переворота в Гвинее потрясла мировые рынки алюминия, цены на который резко выросли.

Одним из крупнейших добытчиков гвинейских бокситов с начала 2000-х является российский «Русал», которым до попадания под американские санкции управлял Олег Дерипаска. «Русал» владеет в Гвинее компанией бокситов Киндии, боксито-глиноземным комплексом Friguia и разрабатывает крупнейшее в мире месторождение бокситов Диан-Диан. Отметим, что гвинейцы, работающие на «Русал», бастовали против низких зарплат и плохих условий труда, что привело к остановке завода Friguia в 2012 году на целых шесть лет. Были и скандалы с выбросами, а также попытки национализации гвинейского завода «Русала». Предыдущая военная хунта еще и подала иск к «Русалу» на миллиард долларов.

Госпереворот в Гвинее может обернуться для «Русала» серьезными проблемами. В случае остановки работы предприятий «Русал» может потерять треть производства алюминия, а компенсировать потери будет фактически неоткуда, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в алюминиевой отрасли. В Кремле заявили, что пока варианты господдержки «Русала» из-за переворота в Гвинее не рассматривали, но признали опасность ситуации.

Компания уже заявила, что готова эвакуировать российский персонал из Гвинеи в случае дальнейшего усугубления политической нестабильности. Отметим, что помимо «Русала» в Гвинее есть и другие российские компании.

Связанный с «Русалом» «консультант» по поправкам?

Три информированных источника Bloomberg сообщали, что администрацию Конде по вопросу переписывания Конституции ради третьего срока консультировал россиянин, бывший глава службы безопасности «Русала» Виктор Бояркин, который давно знаком с Конде. Сам Бояркин это отрицает.

Бояркин в 1990-х состоял на военно-дипломатической службе в США и Мексике, позже, с его слов, занимался торговлей оружием, в конце 2000-х начал работать на Дерипаску.

США наложили санкции на Бояркина в декабре 2018 года. Американский Минфин в комментариях к санкционному списку разъяснял, что Бояркин — бывший офицер ГРУ, который ведет переговоры от имени Олега Дерипаски. Как указывало ведомство, Бояркин и Дерипаска «участвовали в российском финансировании черногорской политической партии в преддверие выборов в Черногории 2016 года».

Бояркин также «засветился» и в истории с возможным российским вмешательством в американские выборы. В конце 2018 года журнал Time выпустил расследование, полностью посвященное Виктору Бояркину.

A TIME investigation found that ex-Russian intel officer Victor Boyarkin was a key link between Paul Manafort and a powerful Putin ally during the heat of the campaign.



"He owed us a lot of money," Boyarkin says. "And he was offering ways to pay it back." https://t.co/HpoTYdOEOD — Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 29, 2018

В разговоре с Time Бояркин подтвердил, что контактировал с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом от имени Олега Дерипаски в разгар американской президентской гонки в 2016 году. «Он (Манафорт) задолжал нам много денег. И он предлагал способы вернуть долг», — сказал Бояркин.

Бояркин также рассказал, что с ним связывались сотрудники офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера, который вел расследование о возможном сговоре команды Трампа с Россией. Однако Бояркин в грубой форме отказался сотрудничать с расследователями.

Бояркин в интервью Time отрицал любое свое участие в черногорской политике. Он также сказал, что перестал работать на Дерипаску с конца 2016 года.

В Западной Африке есть три государства, имеющих в своем названии топоним «Гвинея» — Экваториальная Гвинея, Гвинея-Биссау и просто Гвинея. В данном случае речь идет о последней.

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