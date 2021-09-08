В подмосковном Ногинске при взрыве газа погибли два человека

В городе Ногинск, расположенном примерно в 30 километров от Москвы, в жилом доме произошел взрыв газа. По предварительным данным, погибли два человека, еще не менее пяти пострадали. Как отмечают источники журналистов, причиной трагедии мог стать газ, включенный для обогрева квартиры.

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О двух погибших, мужчине и женщине, пишут российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет. РИА-Новости, ссылаясь на уточненные данные Минздрава, сообщает об одном погибшем.

Под завалами возможно еще находятся люди, количество пострадавших уточняется, сообщает Подмосковный СК.

Как утверждает РБК со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел около семи часов утра по местному времени. Ударной волной выбило плиты здания, квартиры с первого по пятый этаж обвалились. Жители соседних домов рассказали о разбившихся окнах.

На фотографиях с места событий видно, что взрыв затронул пять нижних этажей здания. Квартиры, расположенные выше, не обрушились.

ТАСС пишет, пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушились полностью. Взрыв мог произойти в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья.

Как считают в спасательных службах, на кухне на ночь могли оставить включенной плиту, чтобы обогреть помещение. Утром огонь погас, а газ не был перекрыт. Взрыв произошел в момент, когда в квартире включили свет.

Под завалами могут оставаться по меньшей мере три человека.

Взрывы газа в многоквартирных домах в России происходят часто. С начала 2020 года произошло как минимум девять подобных случаев со смертельным исходом. Их причиной становятся технические неисправности или неосторожное обращение с газом.

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