В Санкт-Петербурге закрасили граффити с Марией Колесниковой

В Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, приговоренной к 11 годам лишения свободы. Через несколько часов изображение с надписью «за вашу и нашу свободу» закрасили сотрудники коммунальных служб города.

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Как пишет «Медиазона», граффити было нарисовано на стене недалеко от Московского вокзала в Центральном районе Санкт-Петербурга. На нем Мария Колесникова складывает пальцы в форме сердца. Этот жест стал одним из символов белорусского протеста против Александра Лукашенко. Рисунок сопровожден лозунгом «За нашу и вашу свободу», под которым шла национально-освободительная борьба поляков и белорусов и который также был лозунгом советских диссидентов.

Кто именно нарисовал граффити, неизвестно. В России подобные изображения суд нередко приравнивает к хулиганству или вандализму. Из-за рисунка Алексея Навального, выполненного в похожем стиле и также складывающего ладони «сердечком», завели уголовной дело, а его автора заподозрили в разжигании политической вражды. После расследование прекратили — дознаватель признал возбуждение дела «незаконным и необоснованным».

Граффити с Марией Колесниковой исчезло через несколько часов. Его серым цветом закрасили коммунальщики. Под слоем краски оказалась и надпись «За нашу и вашу свободу».

Мария Колесникова оказалась под стражей в Беларуси в конце 2020 года. Ее попытались заставить покинуть страну, как это сделали со Светланой Тихановской, однако она разорвала паспорт на границе с Украиной. 6 сентября ее признали виновной по трем статьям уголовного кодекса, в том числе в заговоре с целью захвата государственной власти и создании экстремистского формирования. Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы, а юриста Максима Знака — к десяти.

В Европейском Союзе осудили приговор Колесниковой и Знаку. Согласно официальному заявлению Службы внешних связей ЕС, обвинение и решение суда является «необоснованными», а сами лидеры оппозиции являются «политическими заключенными». Действия властей Беларуси в Евросоюзе считают «продолжающимся и вопиющим неуважением к правам человека».

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