Глава МЧС Зиничев погиб во время учений в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Как сообщили в пресс-службе, он умер при исполнении служебного долга, «спасая жизнь человека». По данным СМИ, чиновник скончался, пытаясь помочь упавшему с обрыва оператору и режиссеру Александру Мельнику, которого спасти не удалось.

Реклама Читать далее

Евгений Зиничев находился в Норильске в рамках межведомственных учений по защите Арктической зоны, отметили в МЧС. Где именно произошла трагедия, неизвестно. Ранее в ведомстве отмечали, что министр посетил строительство нового пожарного депо и встретился с членами поисково-спасательного отряда.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждает, что Зиничев с оператором стояли на краю выступа. Когда последний сорвался в воду, министр прыгнул за ним и разбился о выступавший камень.

РБК со ссылкой на источник сообщает, что Зиничев пытался удержать поскользнувшегося участника съемочной группы учебного фильма. Оператор также погиб. Позже стало известно, что речь идет о режиссере и операторе Александре Мельнике, который приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок для своего будущего фильма, сообщает Baza. В какой-то момент во время учений оператор оступился и сорвался со скалы в воду. Зиничев оказался рядом – министр бросился за ним, но сам получил травму.

Александр Мельник, обладатель премии «Ника» и член гильдии кинорежиссеров России, поставил две картины, в том числе драму о геологах «Территория», снятую в условиях Крайнего Севера в формате 4К.

Baza пишет, что Зиничева и Мельника эвакуировали на вертолете в больницу, но спасти его не удалось.

Источник издания Тайга.инфо называет вероятное место гибели главы МЧС. Он мог сорваться с горы на озере Лама в 120 километрах от Норильска. По его данным, это место считается «местной достопримечательностью», куда возят высокопоставленных гостей. Оператор Мельник, как пишут СМИ, выбирал место съемок документального фильма.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он занимал пост главы МЧС с 2018 года, сменив на этом посту Владимира Пучкова. До этого Зиничев занимал должность ВРИО губернатора Калининградской области и заместителя директора ФСБ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться