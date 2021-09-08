Десятки российских СМИ запустили акцию «Нет иноагентов, есть журналисты»

Начало акции протеста против закона об «иноагентах» и развернутой властями масштабной кампании против независимых СМИ и отдельных журналистов приурочено к 8 сентября — Международному дню солидарности журналистов.

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Акция более сорока российских СМИ против закона об «иноагентах» приурочена к Международному дню солидарности журналистов, который с 1958 г. проводится ежегодно 8 сентября, в память о чехословацком журналисте Юлиусе Фучике, казненном гестапо в этот день в 1943 г.

«Нет иноагентов, есть журналисты» под таким общим слоганом в акции участвуют десятки российских изданий. В частности, объявленные «иноагентами» телеканал «Дождь» и сетевые издания «Медуза» и «Важные истории», а также The Bell, «Медиазона», Republic, «Новая газета», «Мох», «Бумага», «Тайга.инфо», Doxa, «7×7», «ОВД-Инфо», The Village и другие.

27 августа многие российские СМИ выступили с публичным обращением к властям и лично президенту Путину, требуя немедленной отмены закона об «иноагентах», ликвидации соответствующего реестра, а также пересмотра связанных с «иноагентством» административных и уголовных дел. В своем обращении журналисты подчеркивали, что объявление СМИ и граждан «иностранными агентами» и «нежелательными организациями» прямо нарушает Конституцию России, Закон о СМИ, Уголовный кодекс, Всеобщую декларацию прав человека, которые гарантируют свободу СМИ. Эти статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо создают дискриминирующие условия для их работы, прямо ограничивают профессиональную деятельность журналистов».

По состоянию на 8 сентября в реестрах «иностранных агентов», которые ведет министерство юстиции России, числятся 47 человек и организаций. Большая часть из них были включены в реестр в последние несколько месяцев. Кроме того, издание «Проект» было объявлено на территории России «нежелательной организацией». Несколько редакций, объявленных «иноагентами», были вынуждены прекратить свою работу, а работавшие там журналисты — уехать из России.

В июле Евросоюз осудил признание российских СМИ «иностранными агентами». Глава Европейской службы внешних связей Жозеп Боррель говорил, что соответствующий закон противоречит «международным обязательствам России».

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