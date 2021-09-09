В Москве задержали трех журналисток на пикетах против закона об «иноагентах»

Акция за свободу СМИ в центре Москвы, 4 сентября 2021 г.

В Москве 8 сентября журналисты вышли на одиночные пикеты против закона об «иноагентах» к зданию министерства юстиции. Полиция задержала трех журналисток «Важных историй», которым вменили нарушение правил проведения митингов.

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Как сообщают «Важные истории», на задержанных журналисток сначала составили протокол о профилактической беседе, а потом подменили его на протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Им грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Причем, как пишет издание, в протоколе полицейские указали ложные сведения о несоблюдении дистанции в 50 метров и о времени завершения акции. В ОВД журналисток продержали больше трех часов, адвоката пустили не сразу. Суд назначен на 16 сентября.

Российские власти признали «Важные истории» «иностанным агентом», как и ряд других независимых изданий. «Иноагентами» в личном качестве были признаны два десятка журналистов, включая задержанных вчера Алесю Мароховскую и Ирину Долинину.

Накануне в Москве снова прошли пикеты против атаку на независимую журналистику. На этот раз журналисты вышли к зданию министерства юстиции, которое ведет списки «иноагентов». В среду, в Международный день солидарности журналистов, редакции десятков СМИ устроили флешмоб «Нет иноагентов, есть журналисты».

Ранее редакторы российских независимых СМИ потребовали от властей аннулировать список «иностранных агентов» и подготовили поправки в законодательство.

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