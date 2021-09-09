Стартуют масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021»

Российский военнослужащий на учениях ОДКБ «Рубеж-2021» в Кыргызстане, 9 сентября 2021 г.

В четверг, 9 сентября, открываются масштабные военные учения «Запад-2021», которые будут проходить до 16 сентября на полигонах России и Беларуси, а также в акватории Балтийского моря. В Минобороны РФ заявляют, что в учениях будут участвовать до 200 тысяч военнослужащих. Польша, Украина, страны Балтии выражают опасения, НАТО призывает РФ к большей открытости.

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Минобороны РФ сообщает, в учениях будут участвовать «до 200 тыс. человек личного состава», около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники (в том числе до 290 танков) и до 15 кораблей.

Практические действия войск должны пройти с 10 по 16 сентября на полигонах в России и Беларуси, а также в акватории Балтийского моря.

Замминистра обороны РФ Николай Панков отметил, что эти военные учения уникальны по своим масштабам.

Два дня назад сообщалось, что на учения «Запад-2021» в России прибыли военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.

В минобороны РФ подчеркивают, что учения носят сугубо оборонительный характер и не направлены против конкретных стран. По легенде учений,«Центральная федерация» будет противостоять условной «Полярной республике».

Опасения в связи с масштабными российско-белорусскими военными маневрами выразили в Украине, Польше, странах Балтии. В Киеве особую обеспокоенность вызывает то, что ряд полигонов, где должны пройти российско-белорусские учения, находятся в непосредственной близости от границ Украины. Например, полигон «Погоново» в Воронежской области и белорусский полигон «Брестский».

В НАТО призвали Россию быть более открытой и предсказуемой при проведении военных учений. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг отметил, что ранее альянс констатировал, что реальное число участников маневров значительно превышало заявленную численность.

Российско-белорусские учения начинаются на фоне очередного визита в Москву Александра Лукашенко. Как ожидается, Путин и Лукашенко будут обсуждать планы интеграции.

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