«Умное голосование» откажется от сбора персональных данных своих участников

Команда оппозиционного политика Алексея Навального откажется от сбора любых персональных данных участников проекта «Умное голосование». Об этом в эфире объявленного «иноагентом» телеканала «Дождь» сообщил бывший директор объявленного экстремистским ФБК Иван Жданов.

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«Мы вообще стараемся постепенно и в дальнейшем будем продолжать эту политику отказа от сбора любых персональных данных, понимая уровень угроз, который сейчас существует», — пояснил Жданов.

Он рассказал, что все последнее время команда Навального работала над мобильным приложением «Навальный» и телеграм-ботами «для того, чтобы уйти именно от той системы сбора электронных адресов, к которой мы привыкли за последние десять лет».

Утечки электронных адресов и других данных людей, которые регистрировались на сайте «Умного голосования» случались несколько раз. Базы данных сторонников оппозиционера сливались в интернет. А в середине августа появились многочисленные сообщения о том, что правоохранители приходят к гражданам, чьи данные обнаруживались в этих базах, и склоняют их к написанию заявлений о краже и незаконном использовании своих персональных данных. По мнению экспертов, таким образом подготавливается почва для возбуждения нового уголовного дела в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников. Визиты полицейских к оппозиционно настроенным гражданам были организованы по указанию из администрации президента России, утверждала «Русская служба Би-би-си».

Сайт «Умного голосования» вместе с десятками других сайтов, имеющих отношение к Навальному и его сторонникам, в России блокируется провайдерами по требованию Роскомнадзора.

В сентябре Арбитражный суд Москвы рассмотрев иск компании, продающей овечью шерсть и зарегистрировавшей торговый знак «Умное голосование», запретил Google и «Яндексу» выдавать это словосочетание в поисковой выдаче. После вынесения решения представители «Яндекса» заявили, что компания будет его обжаловать.

В августе Роскомнадзор потребовал от компаний Google и Apple удалить приложение «Навальный», содержащее функцию «Умного голосования», из своих магазинов мобильных приложений. В случае отказа ведомство предупредило, что расценит его как попытку вмешательства в российские выборы.

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