Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Очередной приговор вынесен в Москве по так называемому «санитарному делу». Участница Pussy Riot Мария Алехина признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, создавшем угрозу массового заболевания коронавирусом, и приговорена к году ограничения свободы.

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Суд признал участницу Pussy Riot виновной за пост в Твиттере с призывом выйти на акцию протеста 23 января, сообщает телеграм-канал «Апология протеста», ссылаясь, на адвоката Алехиной Даниила Бермана.

По его словам, Марии Алехиной запретили покидать место жительства с 10 часов вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы, а также участвовать в массовых мероприятиях. Защита Алехиной уже заявила, что намерена обжаловать приговор.

Так называемое «санитарное дело» было возбуждено в январе 2021 года после массовых протестов в связи с арестом вернувшегося в страну после лечения в Германии оппозиционного политика Алексея Навального.

По версии следствия, фигуранты дела призывали выйти на акции протеста — и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Всего по делу проходят десять человек: Олег Степанов, Любовь Соболь, глава «Альянса врачей» (признан НКО-«иноагентом») Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, Николай Ляскин, муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн.

Шестеро из них уже признаны виновными и приговорены к различным срокам ограничения свободы или условным срокам. Так, Любовь Соболь и Кира Ярмыш получили полтора года ограничения свободы, Люся Штейн, Николай Ляскин и Олег Степанов — год ограничения свободы, а Олег Навальный — год лишения свободы условно.

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