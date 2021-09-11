ОВД-инфо: от концерта к Дню Москвы отстранили сторонников Навального

Как сообщает ОВД-Инфо, перед концертом, гостями которого должны стать Сергей Собянин и Владимир Путин, списки выступающих проверяли сотрудники Федеральной службы охраны.

В Москве к участию в концерте в честь Дня города не допустили музыкантов, которые, по данным спецслужб, являются сторонниками политика Алексея Навального и (или) принимали участие в акциях протеста. Об этом сообщило издание ОВД-Инфо.

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Всего от участия в концерте отстранили 13 человек: 4 — из Государственной академической хоровой капеллы, 3 — из Государственного оркестра имени Светланова и 6 — из команды режиссёров, рассказал ОВД-Инфо сотрудник хоровой капеллы Дмитрий Клюев.

Все они, по словам Клюева, оказались во взломанных «базах ФБК» или принимали участие в протестных акциях.

Как сообщает ОВД-Инфо, перед концертом, гостями которого должны стать Сергей Собянин и Владимир Путин, списки выступающих проверяли сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). После проверки организаторам выдали списки допущенных к выступлению людей, из которых без объяснения причин исключили упомянутых выше музыкантов и режиссеров.

К самому Дмитрию Клюеву, по его словам, за неделю до этого приходили силовики и опрашивали по поводу утечки его данных из «баз ФБК». Эти люди, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, предлагали музыканту написать заявление на Навального, сообщает издание.

Концерт к Дню Москвы пройдет в субботу, 11 сентября, в «Зарядье». На концерте, как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, планирует выступить Владимир Путин.

Алексей Навальный уже почти девять месяцев находится в заключении — после того, как в январе решил вернуться в Россию, несмотря на отравление и «предупреждения», поступавшие в его адрес со стороны российских властей.

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