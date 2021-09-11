Роскомнадзор открестился от блокировки сайта свердловской газеты из-за фельетона про взятки

Фрагмент лозунга с акции за свободу интернета в Москве 23 июля 2017 г.

Роскомнадзор отрицает свою причастность к блокировке сайта «Областной газеты», свердловского правительственного издания, где был опубликован шуточный материал «Как брать и давать взятки». В редакции издания настаивают, что сайт был заблокирован решением Роскомнадзора, и обещают опубликовать документальные подтверждения.

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Об этом в своем фейсбуке написал Дмитрий Полянин, главный редактор «Областной газеты», издания, выходящего в Свердловской области, чьими учредителями являются свердловский губернатор и Законодательное собрание области.

Ранее Дмитрий Полянин сообщил, что сайт газеты был заблокирован Роскомнадзором, и что причиной блокировки стал материал, опубликованный в 2017 году, под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Спустя несколько часов, он же написал что сайт вновь доступен для пользователей.

В свою очередь, руководитель областного управления РКН по Уралу заявил, что сайт свердловского издания не блокировался Роскомнадзором, сообщает ТАСС.

Текст, ставший причиной возможной блокировки, был перепечатан «Областной газетой» из известного сатирического журнала «Красная бурда».

В 2018 году шуточная инструкция для взяточника была признана запрещенной к распространению судом в Саратовской области. «Областная газета» обжаловала это решение и добилась его отмены в 2019 году судом в Екатеринбурге.

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