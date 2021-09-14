Перед выборами в России опять оштрафовали Facebook, Twitter и Telegram

Во вторник российское правосудие приговорило компании Facebook, Twitter и Telegram к новым штрафам за неудаление запрещенного в России контента на общую сумму 35 млн рублей.

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Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом 14 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

Facebook признали виновным в пяти административных правонарушениях и назначали штраф в размере 21 млн рублей. Twitter и Telegram получили штрафы на пять млн и девять млн рублей соответственно.

Соцсети неоднократно привлекались к административной ответственности по жалобам Роскомнадзора. В этом году в общей сложности Facebook оштрафовали на 80 млн рублей, Twitter — на 60 млн рублей, а с Telegram назначили взыскать около 40 млн рублей. Помимо Facebook, Twitter и Telegram, на миллионные суммы штрафовали также Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Соцсети штрафуют за то, что они отказываются удалять информацию, которую в России называют запрещенной. В частности, это сообщения об акциях протеста. Кроме того, соцсети отказались локализовать данные пользователей в России. Согласно российскому законодательству, иностранные компании должны обеспечить запись, систематизацию, хранение и извлечение этих данных на территории России.

Как пишет France-Presse, «Москва уже несколько месяцев нацелена на цифровых гигантов, обвиняя их в том, что они не модерируют свой контент, и частично во вмешательстве в дела России, отказываясь подавлять оппозиционные Кремлю публикации». Так, в последние месяцы Роскомнадзор обвинил социальные сети в том, что они публикуют посты, пропагандирующие наркотики или самоубийства, а также призывают несовершеннолетних к демонстрациям в поддержку оппозиции.

«Москва также обвиняет Google и Apple во „вмешательстве в выборы“ за то, что они не удалили приложение заключенного оппонента Кремля Алексея Навального», – отмечает France-Presse. Речь идет о приложении «Умное голосование».

В понедельник в московский офис Google пришли представители Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Они объяснили, что ФСПП намерена добиться исключения использования сайта «Умное голосование» в поисковой выдаче Google.

В сентябре Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» в России, сославшись на его связь с Фондом борьбы с коррупцией Навального. На прошлой неделе Роскомнадзор обратился к зарубежным IT-компаниям, среди которых Google, Cloudflare, Аpple, и Cisco, с требованием не предоставлять «Умному голосованию» средства для обхода блокировки.

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