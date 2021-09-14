Путин сообщил о самоизоляции из-за случаев COVID в его окружении

Президент России Владимир Путин должен соблюдать режим самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщается на сайте Кремля.

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«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится на сайте Кремля в сообщении о телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

С учетом самоизоляции, «Президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции», – говорится далее.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после обнаружения случаев COVID-19 в окружении, Владимир Путин сдал ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. «Президент абсолютно здоров», – цитирует ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь Кремля также уточнил, что в окружении президента заболели несколько человек, Путин ранее с ними контактировал. По словам Пескова, карантин не повлияет на интенсивность работы главы государства: «Просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но, опять же, это не влияет на интенсивность: президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», – сказал он.

Позже будет объявлено, в каком формате Путин будет голосовать на выборах депутатов Госдумы.

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