Роскомнадзор заблокировал сайт Михаила Ходорковского о кандидатах на выборах в Госдуму

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайт команды Михаила Ходорковского с информацией о кандидатах, баллотирующихся в Госдуму. Сайт был аналогом «Умного голосования» и содержал базу данных о кандидатах в депутаты, в частности, их отношении к пятому сроку президента Путина.

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Заблокированный сайт Duma.vote заработал в июне 2021 и содержал информацию о кандидатах в депутаты Госдумы VIII созыва, в частности их позицию в отношении обнуления президентских сроков Владимира Путина.

«На сайте мы вскрывали сторонников нового срока и прислугу Путина, объясняли, за кого голосовать нельзя. Это болезненная для власти тема», — отметил в твитере Михаил Ходорковский, комментируя решение российского регулятора.

В 0,2% случаев депутат-единоросс голосует в Думе против. В 0,34% случаев российский суд выносит оправдательный приговор. Судя по близости цифр, разнарядки им дают в одном кабинетеhttps://t.co/S3OEv0zhTA — Ходорковский Михаил (@mich261213) September 10, 2021

Несколько недель назад Роскомнадзор уже заблокировал сайты основанных Ходорковским изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также проекта «Правозащита Открытки». После этого эти организации объявили о вынужденном прекращении работы.

В 1997—2004 годах Михаил Ходорковский был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». В 2003 году он был арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов, однако многие эксперты утверждали, что истинной причиной ареста были пожертвования, которые Ходорковский, будучи на тот момент одним из одним из богатейших людей в мире, делал оппозиционным политическим партиям.

В 2005 году был признан российским судом виновным в мошенничестве и других преступлениях. Компания «ЮКОС» подверглась процедуре банкротства. В 2010—2011 годах Ходорковский был осужден уже по новому уголовному делу и приговорен к 14 годам колонии, позже срок был сокращен до 10 лет и 10 месяцев. В декабре 2013 за 8 месяцев до конца назначенного ему лишения свободы Ходорковский был помилован президентом Путиным и немедленно покинул Россию.

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