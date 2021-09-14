«Умное голосование» или почему Навальному не дают общаться с адвокатами

В понедельник, 13 сентября, на своей странице в Инстаграм Алексей Навальный сообщил, что сотрудники администрации колонии мешают его встречам с адвокатами. И сам Навальный, и его адвокаты связывают давление на оппозиционного политика с предстоящими выборами и проектом «Умное голосование», сказала в интервью RFI адвокат политика Ольга Михайлова.

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Навальный рассказал, что сотрудники администрации владимирской колонии несколько раз прерывали его встречи с адвокатами под предлогом того, что они «нарушают распорядок дня».

«Когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, приходит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом „нарушает распорядок дня“, и он ее прерывает. Меня уводят обратно в барак», — говорится в сообщении политика, который находится в колонии по так называемому «делу Ив Роше».

Объяснения, что Навальный должен принимать участие в мероприятиях, предусмотренных внутренним распорядком дня, не выдерживают никакой критики, считают его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. «Свидание с адвокатами может быть прервано только в случае, если адвокат передает осужденному запрещенные вещества, предметы, продукты питания. Это прямо предусмотрено в законе никаких иных оснований для прерывания свидания не может быть», — говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. «Это началось в пятницу, нам прервали свидание, вчера, в понедельник, когда я была у Алексея, это повторилось. Посмотрим, что будет сегодня, мы с адвокатом Вадимом Кобзевым собираемся посетить Алексея снова», — сказала Михайлова в интервью RFI.

И сам Навальный, и его адвокаты связывают давление на оппозиционного политика с предстоящими выборами и проектом «Умное голосование». «Алексей находится в колонии с марта месяца, и таких проблем до сих пор у нас не возникало, — говорит Ольга Михайлова. — Были другие проблемы, но свидания с адвокатами, если уж они предоставлены, никогда не прерывались. Учитывая, что в воскресенье в России выборы, нам кажется, что это связано с предвыборной ситуацией».

В понедельник, ожидая возобновления свидания со своим подзащитным, адвокаты Алексея Навального направили жалобы на действия тюремщиков. Ольга Михайлова говорит, что надзорные инстанции должны вмешаться в ситуацию.

«Вчера, находясь около колонии, — после того как свидание было приостановлено, мы ждали до вечера, пока нас, возможно, снова пустят. Мы подали телеграммы в семь различных инстанций, которые занимаются надзором: и в Генпрокуратуру, и в прокуратуру Владимирской области, и в прокуратуру по надзору за исправительными учреждениями, также в УФСИН, директору ФСИН Калашникову, уполномоченному по правам человека. Так что все надзирающие органы на данный момент в курсе ситуации и совершенно беспрецедентного нарушения права на защиту. Надеюсь, что они все-таки вмешаются и заставят соблюдать закон администрацию ИК-2 города Покрова».

Ольга Михайлова напоминает, что «право на защиту гарантировано Конституцией Российской Федерации» и, если ситуация не изменится, адвокаты намерены обратиться в суды, в том числе и в Европейский суд по правам человека.

«У нас сейчас как раз идет стадия коммуникации по одному из дел, в котором Европейский суд поставил вопросы, касающиеся в том числе и препятствий в общении адвокатов с подзащитным. Там жалоба достаточно большая и среди вопросов ЕСПЧ есть те, что касаются условий содержания, и неоказания медицинской помощи, и не предоставление свиданий с адвокатами, и нарушение конфиденциальности общения. Там была глобальная жалоба. Как раз по ней сейчас идет коммуникация. Там же Европейский суд поставил вопросы по неисполнению решения суда о немедленном освобождении Алексея Навального».

Действия тюремщиков Алексей Навальный связывает со страхом Кремля перед «Умным голосованием», которое призывает проголосовать за кандидата, способного победить представителя провластной партии.

6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» из-за связи с «экстремистской организацией». За день до этого суд запретил Google и Yandex показывать в поисковой выдаче название проекта. Это решение было принято по иску ставропольской компании, продающей овечью шерсть. 15 сентября соратники Алексея Навального собираются обнародовать свои рекомендации по «Умному голосованию».

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