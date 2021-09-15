Запасов нефти России хватит на 21 год, заявил глава профильного ведомства

Если верно заявление главы Роснедр, рентабельной нефти в России должно хватить на срок меньший, чем тот, что уже прошел со времени прихода к власти Путина.

Рентабельных запасов нефти, имеющихся в России, хватит на 21 год, заявил врио главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров.

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Заявление чиновника, сделанное в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, цитирует «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

«Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20–21 год», — сказал Петров.

Если верно заявление главы Роснедр, рентабельной нефти в России должно хватить на срок меньший, чем тот, что уже прошел со времени прихода к власти Владимира Путина. При этом многолетние обещания российских властей о «слезании с нефтяной иглы» так и не сбылись.

Петров, впрочем, заверил что указанный период (21 год) будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти.

«Ведомости», в свою очередь, отмечают, что в апреле предыдущий руководитель Роснедр Евгений Киселев заявил о том, что извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет.

А министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в мае говорил в интервью РБК о том, что, при нынешнем уровне добычи, запасов нефти хватит на 59 лет, а природного газа — на 103 года.

«Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются. — РБК), а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку», — заявил министр.

За первые четыре месяца 2021 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 167,94 миллиона тонн. Это на 10,1% меньше, чем за такой же период в прошлом году, отмечает телеканал «Дождь».

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