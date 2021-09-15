Объединение репортеров-расследователей OCCRP прекращает работу в России

«Российское правительство — крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию... Мы не будем это замалчивать», — подтвердил директор по инновациям OCCRP.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 15 сентября объявил о прекращении работы в России. Как говорится в заявлении организации, это делается ради безопасности российских журналистов, работающих с OCCRP — на фоне давления на них со стороны российских властей.

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На этой неделе OCCRP полностью прекращает работу в России, чтобы защитить журналистов на фоне кампании Кремля против независимой журналистики, говорится в заявлении.

Сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан указал: ««Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы». В то же время Салливан подчеркнул: «Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции (в России)».

«Мы продолжим выпускать расследования о России. Российское правительство — крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию <…>, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать», — подтвердил соучредитель и директор по инновациям OCCRP Пол Раду.

Своим российским сотрудникам Центр по исследованию коррупции и организованной преступности предложил переехать в другие страны. Тем, кто отказался, выплатили пособие и помогли с поиском новой работы, заявили в OCCRP.

Центр известен своими громкими расследованиями — проект, в частности, участвовал в работе над «Панамском архивом». OCCRP был основан в 2007 году в Сараево Дрю Салливаном и Полом Раду, напоминает «Новая газета».

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