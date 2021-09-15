«Умное голосование» опубликовало рекомендации по кандидатам на выборах в Госдуму

Команда оппозиционного политика Алексея Навального обнародовала списки кандидатов, за которых призывает голосовать в рамках проекта «Умное голосование». Среди прочих, поддержать предлагается в Москве баллотирующегося от партии «Яблоко» Сергея Митрохина (округ № 208), в Санкт-Петербурге Оксану Дмитриеву от «Партии Роста» (округ № 217), а в Саратовской области кандидата от КПРФ Николая Бондаренко (округ № 165).

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Всего в списках «Умного голосования» 137 кандидатов от КПРФ, 48 — от «Справедливой России», 20 — от ЛДПР, 10 — от «Яблока», пять — от «Новых людей», два — от «Зеленых», один от «Партии Роста», один от «Коммунистов России» и один самовыдвиженец.

Также «Умное голосование» призывает голосовать по списку за любую из парламентских партий, кроме «Единой России».

❗️Кандидаты Умного голосования на выборах в Госдуму по Москве!



Всех кандидатов по вашему округу в каждом городе вы можете узнать в телеграм-боте: https://t.co/qXpQvcSbwa



И в приложении

— для iOS: https://t.co/TcU9GV5650

— для Android: https://t.co/9L0qCForXz pic.twitter.com/otr5xLE0nb — ФБК (@fbkinfo) September 15, 2021

На прошлой неделе появились сообщения о том, что зарегистрировавшиеся в сервисе «Умное голосование» избиратели начали получать фейковые письма якобы от «Умного голосования» с другими кандидатами. Тогда команда Навального разоблачила фейк и пояснила, что объявит реальный список кандидатов для «Умного голосования» не раньше, чем за три дня до начала голосования, когда «по закону этих кандидатов уже будет нельзя снять с выборов».

В преддверии выборов в Государственную Думу и другие органы власти, которые запланированы на 17—19 сентября, российские власти развернули беспрецедентную по своим масштабам кампанию по блокировке оппозиционных политических ресурсов и сайтов независимых СМИ. Особые усилия были приложены различными ведомствами для борьбы с сервисом «Умное голосование».

Так Роскомнадзор заблокировал сайт сервиса «из-за связей с ФБК», который ранее был объявлен экстремистской организацией. Также ведомство потребовало от компаний Apple и Google удалить из своих магазинов мобильных приложений приложение «Навальный», созданное командой политика и содержащее функцию «Умное голосование». В противном случае РКН грозил расценить отказ удалить приложение как попытку вмешаться в российские выборы.

Одновременно само словосочетание «Умное голосование» в беспрецедентно короткие сроки было зарегистрировано в качестве торгового знака ставропольской компанией, которая торгует овечьей шерстью. Затем, также в рекордные сроки, суд рассмотрел иск этой компании к поисковикам Яндекс и Google и запретил последним демонстрацию словосочетания «умное голосование» в поисковой выдаче.

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