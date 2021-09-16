Жителей самопровозглашенной ДНР с российскими паспортами отвезут в Россию поучаствовать в выборах

Обладатели российских паспортов из украинского Донецка едут в Россию, чтобы проголосовать на выборах

825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов будут организованы специально, чтобы доставить жителей ДНР с российскими паспортами в Ростовскую область для участия в голосовании на выборах в Государственную думу. Об этом, ссылаясь на представителей властей самопровозглашенной республики, сообщает агентство «Интерфакс».

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В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин записал видеообращение, в котором пообещал обладателям российских паспортов, проживающих на территории ДНР, упрощенную процедуру пограничного контроля на пути к избирательным участкам в Ростовской области.

О том, что получившие российские паспорта жители самопровозглашенной ДНР смогут поучаствовать в выборах в Госдуму, Пушилин говорил еще в июле. Тогда он называл два способа проголосовать — очно на участках в Ростовской области и дистанционно на портале «Госуслуги».

Порядок получения российского гражданства для украинцев, живших до 2014 года на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в аннексированном Россией Крыме, был упрощен по указу президента Владимира Путина в 2019 году.

По официальным данным по состоянию на июль 2021, воспользовались возможностью получить российский паспорт по упрощенной схеме 611 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

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