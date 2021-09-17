Вишневский подал заявление, Путин проголосовал: в России завершился «первый день выборов»

В России завершился первый день голосования по выборам в Госдуму и местным выборам. ЦИК объявил о высоком проценте участвующих в электронном голосовании, Кремль — о том, что Путин проголосовал. А кандидат от партии «Яблоко» подал заявление о «каруселях».

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В четверг вечером (МСК), 16 сентября, в России началось голосование по выборам в Государственную думу восьмого созыва, а также по выборам представителей в местные собрания (в 39 регионах) и губернаторов (в 12 регионах).

108 миллионов россиян могут проголосовать внутри страны, 2 млн — за рубежом.

Голосование проводится в трехдневном формате. В первый день явка по состоянию на 16:00 по московскому времени составила «по Российской Федерации в целом — 9,16%», объявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она также заявила о том, что досрочно на выборах проголосовали «около 225 тысяч избирателей в 36 регионах», а «за рубежом в 46 странах — 34 тыс. избирателей».

Электронное голосование проходит в Москве (тут впервые применяется опция «переголосования») и Севастополе, а также в Мурманской, Нижегородской, Ярославской, Курской и Ростовской областях. Кроме того, проголосовать дистанционно позволят 600 тысячам жителей непризнанных «ДНР» и «ЛНР». Они для этого приедут в Россию на 825 автобусах и 12 поездах.

Обладатели российских паспортов из украинского Донецка едут в Россию, чтобы проголосовать на выборах AP - Alexandr Dimitrovskiy

Президент России Владимир Путин отдал свой голос на выборах в Госдуму в «электронном формате». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Премьер-министр Михаил Мишустин также проголосовал дистанционно. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отдал голос очно на территории 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, пишет «Фонтанка».

Кандидат от партии «Яблоко» Борис Вишневский в Санкт-Петербурге подал заявление в полицию по факту организации «каруселей». «Подал заявление о преступлении о ст.142.2 карусели на участках 2234, 2241, 2242. Председатель комиссии 2234 и полиция на участке отказались проверять документы голосующих якобы студентов военного института и показать документ об их праве на голосование. Они тут не зарегистрированы. Сообщать, кто они, отказываются», — сообщил Вишневский в соцсетях.

На этих выборах к фигуре оппозиционного кандидата Бориса Лазаревича Вишневского — особое внимание, так как в его избирательном округе было зарегистрировано сразу два его «двойника», сменивших фамилии на «Вишневский».

«Двойники» Вишневского «по-прежнему в строю. Фотография сделана в УИКе № 128 Василеостровского района», — сообщила «Новая», отметив, что «удивительна она (фотография) тем», что после скандала с «двойниками» председатель ЦИКа Элла Памфилова потребовала, чтобы они сделали фото, где похожи на самих себя, а не на Бориса Лазаревича». «На этом все и закончилось — плакаты никто перепечатывать не стал и лица похожие „до степени смешения“ так и висят на каждом избирательном участке», — отмечает издание.

Кроме того, в Петербурге наблюдатели, обнаружив заполненные сейф-пакеты, написали жалобы в УИК и в ТИК и вызвали на участок № 20 полицию. Полицейские приехали на участок, но не поддержали их требование открыть сейф. Наблюдатели заявили о намерении написать жалобу в прокуратуру.

Также сегодня стало известно о том, что компании Google и Apple удалили приложение «Навальный» из приложений Google Play и App Store.

Кроме того, Apple без объяснения причин отключила для пользователей в России функцию «Частный узел», позволяющую шифровать сетевой трафик по аналогии с VPN.

Политзаключенный Алексей Навальный призывает своих сторонников участвовать в так называемом «умном голосовании».

Выборы должны завершиться вечером в воскресенье 19 августа.

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