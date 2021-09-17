Контроль на грани нервного срыва: французские СМИ о парадоксах выборов в России

Полностью подконтрольные, скованные, запертые на замок от нежелательных кандидатов. Французские СМИ 17 сентября соревнуются в подборе определений для описания начавшейся в России трехдневной электоральной процедуры, официально именуемой «выборы». В чем «парадокс» нынешнего российского голосования? Для кого ставки по-настоящему высоки? В чем секрет роста популярности КПРФ? «Выборы» в России — глазами французских корреспондентов.

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«Единственные мирный способ выражения протеста»

При рекордно низком рейтинге партии власти «Единой России» (менее 30%), Кремль сделал все, чтобы обеспечить ей победу, отмечает постоянный корреспондент RFI в Москве Аниса Эль Джабри. «Максимальное давление» на оппозицию и независимые СМИ власти не собираются снижать до конца. В самый первый день голосования 17 сентября даже мировые гиганты Google и Apple уступили этому давлению, удалив приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов, сделав для российских пользователей недоступными рекомендации «Умного голосования», предложенные соратниками оппозиционера.

Как таковой предвыборной кампании в России по сути и не было, отмечает журналист RFI. Алексей Навальный — в заключении, сотни неугодных кандидатов сняты с выборов. «Незаметные» для широкой публики телевизионные дебаты кандидатов в депутаты Госдумы. «Видимость плюрализма», созданная «появлением» новых партий и кандидатов.

В этих условиях «интригой» этого голосования можно с натяжкой назвать уровень явки да результат, который получит КПРФ, — отмечает Аниса Эль Джабри. Эта «системная» и «лояльная» Кремлю партия, говоря о падении покупательной способности населения и пенсиях, вполне может набрать очки на «протестном голосовании» даже тех, кто не разделяет ее идеологию. В намерении голосовать за коммунистов корреспонденту RFI признается преподаватель из Нижнего Новгорода, признавая высокие шансы КПРФ в борьбе с ЕР: «Это не выбор сердца. Просто, чтобы показать власти наше несогласие, все средства хороши. Хотя власть нас все равно никогда не поймет, это не значит, что нужно смириться. Во всяком случае, это единственные мирный способ выражения протеста».

"Умное голосование" против ЕР REUTERS - Shamil Zhumatov

Собеседница RFI, по сути, разделяет стратегию «Умного голосования» Навального — выбирать любого (!) кандидата, способного победить ставленника власти. Вот почему в рекомендациях УГ преобладают кандидаты от КПРФ.

Впрочем, как объясняет RFI политолог Андрей Колесников из «Центра Карнеги», голосование за КПРФ неприемлемо для части избирателей, разделяющих идеи демократии и либерализма. Им остается поддержать леволиберальную партию «Яблоко».

Зачем вообще в России нужны подобные «выборы»? Властям они нужны не просто для сохранения некой видимости демократии, указывает Андрей Колесников. Для российских правителей это важное средство подтверждения «легитимности» режима, способ показать «высокие цифры» поддержки власти, чтобы сомневающиеся подумали: Что я могу сделать с этим режимом? Большинство — за Путина. Лучше быть в мейнстриме, а не в меньшинстве.

«Дорогая Путину стабильность»

Проблему низкого рейтинга ЕР отмечает и московский корреспондент телеканала France 24 Елена Волошина. Партия власти при этом нацелена на результат 40-50% голосов для того, чтобы «сохранить статус-кво, эту пресловутую “стабильность”, столь дорогую для Владимира Путина». Ставки на этих выборах высоки, прежде всего, для власти. Оппозиционеры неожиданностей не ждут. «Интрига», иронизирует журналист, состоит в том, как будут «организованы фальсификации» результатов. При жестко ограниченном видеонаблюдении, трехдневном формате голосования и массовом (особенно в регионах) «принуждении» к участию в выборах.

Избирательный участок в Ростове-на-Дону. 17/09/2021. REUTERS - SERGEY PIVOVAROV

Как отмечает корреспондент France 24, у оппозиции (прежде всего, сторонников Алексея Навального) остается инструмент «Умного голосования» со списком из 1200 кандидатов, способных победить представителей «ЕдРа» в своих округах. Зачастую это кандидаты от КПРФ, которые теперь в России стали воплощением «протестного голосования».

Истерический парадокс обновленной легитимности

О том, как Кремль готовил и «организовывал» свою победу 19 сентября, напоминает в своем материале московский корреспондент Le Monde Бенуа Виткин. Наименее свободным и справедливым за последние двадцать лет называют нынешнее голосование за депутатов парламента российские оппозиционеры и независимые эксперты. Оппозиции заткнули рот, сотни кандидатов сняли с выборов, кампания была «вялой», а возможности фальсификации результатов велики как никогда.

В этой ситуации автор Le Monde подмечает один «парадокс»: «Контроль Кремля над политическим полем никогда еще не был таким абсолютным и полным, однако к этим выборам власти готовились все последние месяцы в состоянии лихорадки, граничащей с истерикой».

Беспокойство в верхах вызывает исторически низкий рейтинг доверия «Единой России» (27%). Дело тут не только в усталости от несменяемой власти, отмечает Бенуа Виткин. Россиян все больше волнуют экономические и социальные проблемы: падение уровня жизни начиная аж с 2013 года, а за последний год значительный рост цен на товары первой необходимости. Доверие к власти подорвали и ее действия во время пандемии ковида.

Глава ЦИК Э.Памфилова излучает оптимизм. 17/09/2021. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

С угрозами властной монополии ЕР боролись «не без некоторой истерики», отмечает корреспондент Le Monde. «Умное голосование» Навального блокировали. Провели «масштабную зачистку» оппозиции. Доступ к видеотрансляции с участков ограничили. Сделали голосование трехдневным, обкатав в прошлом году на плебисците по Конституции этот формат, который затрудняет работу наблюдателей и журналистов. «Сушили» явку, делая все, чтобы сделать голосование как можно менее заметным для избирателя. В семи регионах ввели электронное голосование, контроль над которым полностью отсутствует. Сославшись на санитарные ограничения вынудили наблюдателей ОБСЕ вовсе отказаться от работы в России.

Бенуа Виткин отмечает, что использовались и старые проверенные методы предвыборных манипуляций. Например, создание новых партий («Новые люди» или объединенная «Справедливая Россия — За правду» с Захаром Прилепиным). Не гнушались и методами из 1990-х: в 10% округов против неугодных и неудобных кандидатов выставлены однофамильцы или даже полные тезки, чтобы запутать избирателя.

В чем же причина такой нервозной подготовки? — задается вопросом автор Le Monde. Тем более что у власти по-прежнему в распоряжении т.н. «электоральные султанаты» — регионы со стабильно высокой явкой и официальным результатом ЕР выше 80%. Бенуа Виткин связывает такую «заботу» Кремля о составе «декоративной» Госдумы с возможным транзитом власти в 2024 году. В этот «деликатный» период формальная роль парламента возрастет.

Шойгу сравнивает глубину урны с длиной бюллетеня. 17/09/2021. via REUTERS - Russian Defence Ministry

А опрошенные Le Monde эксперты указывают на «символический» характер этих выборов для властей. Результаты голосования должны напомнить — и прежде всего, элитам — о «могуществе» президента Путина, его способности держать все под контролем. Так считает политолог Дмитрий Орешкин, отмечая «щекотливость» задачи Кремля: получить необходимый результат, не шокируя общество слишком грубыми фальсификациями. Политолог Кирилл Рогов полагает, что для Москвы «тревожным сигналом» стали события в Беларуси. У двух режимов одинаковые слабости: стареющий лидер, экономическая стагнация, конец информационной монополии телевидения. В этих условиях выборы все больше превращаются в «инструмент обновления легитимности» власти — по образу и подобию авторитарных режимов Средней Азии.

Коммунисты, вперед!

На высоких шансах КПРФ укрепить свои позиции в Госдуме останавливается Libération в своей статье, опубликованной накануне российского голосования. Недаром коммунисты составляют больше половины кандидатов, за которых призывают голосовать сторонники Навального в федеральных одномандатных округах. 137 представителей КПРФ значатся в списке «Умного голосования» — против, например, только 10-ти от либерального «Яблока».

Хотя КПРФ ранее не была замечена в особой «боевитости» по отношению к правящему режиму, у кандидатов-коммунистов есть свои преимущества, отмечает журналист Libération Эрик Ландаль. Во-первых, это высокие шансы на победу над правящим ЕдРом. Из всех «системных» партий КПРФ пока еще не полностью «порабощена» Кремлем. «Сегодня это единственная реальная сила, способная воплотить в себе протестное голосование, — отмечает в комментарии Libération политолог Татьяна Становая. — Все остальные партии — марионетки, более или менее напрямую управляемые президентской администрацией». КПРФ остается «настоящей» партией — представленной по всей стране, с сильными региональными отделениями, ядром активистов и сторонников. «Это единственная организация, которая позволяет заниматься политикой в стране вне “Единой России”», — считает Татьяна Становая. Даже в отношениях с Кремлем, полагает политолог, коммунисты самостоятельнее всех остальных, несмотря на их всю их «сговорчивость».

ЦИК РФ. 17/09/2021. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

Далеко не все оппозиционно настроенные избиратели в России считают для себя приемлемым голосовать за коммунистов. Libération напоминает распространенное мнение, которое выразил политик Владимир Кара-Мурза, исключивший для себя возможность голосовать за партию «сталинистов».

Однако при всей ностальгической советской символике и риторике КПРФ, повседневная работа «на земле» политиков-коммунистов идет по «максимально широкому» спектру направлений. Журналист Эрик Ландаль даже называет эту партию «всеядной», приводя в пример молодого и уже известного политика Николая Бондаренко, депутата Саратовской областной думы от КПРФ. 36-летний коммунист заслужил репутацию настоящего оппозиционера борьбой за социальные права, равенство, против коррупции и репрессий (был участником акций за освобождение Навального). С требованиями антикоррупционных расследований неоднократно выступал и известный депутат Госдумы Валерий Рашкин. Как отмечает Libération, оба политика-коммуниста попали в список «Умного голосования».

Впрочем, сценарий, при котором КПРФ вдруг получит большинство в Госдуме, пока относится к области политической фантастики, — отмечает журналист Эрик Ландаль. С 20-процентным рейтингом поддержки коммунисты могут лишь упрочить свои позиции в парламенте. А для превращения КПРФ в «реальную оппозиционную партию» условия пока не сложились, — указывает в интервью Libération политолог Татьяна Становая.

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