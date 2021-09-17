Apple удалила приложение «Навальный» и отключила функцию «Частный узел», скрывающую трафик

Google и Apple удалили приложение «Навальный». Кроме того, компания Apple отключила функцию «Частный узел», позволяющую шифровать трафик по аналогии с VPN.

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Компании Google и Apple удалили приложение «Навальный» из приложений Google Play и App Store. Об этом сообщили сторонники Навального и IT-эксперт Михаил Климарев.

Это произошло через день после того, как первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами, сообщает «Новая газета».

Представителей Apple и Google 16 сентября пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. По мнению генерала ФСБ Джабарова, размещение компаниями Apple и Google на своих площадках приложения «Навальный» нарушает российское законодательство о выборах, которые начались сегодня.

Кроме того, компания Apple без объяснения причин отключила для пользователей в России функцию «Частный узел», обеспечивающую конфиденциальность, позволяя шифровать сетевой трафик по аналогии с VPN.

Как сообщает издание TJournal, «Частный узел» какое-то время работает на iOS 15, но через 10 минут присылает уведомление о недоступности в России, объясняя это «действующими ограничениями местного законодательства». Редакция iPhones.ru подтвердила эту информацию.

Изначально Apple заявляла о поддержке функции на территории РФ, но при этом сразу после анонса стало известно, что «Частный узел» не будет работать не только в России, но и в Беларуси, Казахстане, Китае, Саудовской Аравии, Египте, Колумбии, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в ЮАР, сообщает TJ.

Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков приветствовал решение Google и Apple удалить приложение «Навальный», сообщает ТАСС.

«Были же законные требования. Это приложение вне закона на территории нашей страны, обе платформы получили уведомление и в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение», — заявил представитель Кремля.

Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из магазинов Google и Apple на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией, сообщает государственное агентство.

«Формальное основание удаления приложений: признание ФБК экстремистской организацией. То, как ФБК признавали экстремистской организацией — было не судом, а издевательством над здравым смыслом», — написал исполнительный директор Navalny’s Team Иван Жданов.

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