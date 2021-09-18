Совет Европы призвал власти РФ освободить Навального и выплатить назначенные ЕСПЧ компенсации

Комитет министров Совета Европы настоятельно призвал власти России освободить Навального, а также выплатить компенсации заявителям, назначенные ЕСПЧ по ряду дел, в том числе по «делу ЮКОС». «Положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров», — подчеркнул комитет министров Совета Европы.

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Комитет министров Совета Европы 14—16 сентября провел ежеквартальное заседание, посвященное надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ. На этом заседании комитет рассмотрел состояние десятков дел, которые касаются 20 государств-членов Совета Европы. Шесть из рассмотренных дел касаются России.

Среди них — «Навальный и Офицеров против РФ» (о «деле Кировлеса») и «Навальные против РФ» (о «деле Ив Роше»). В этих двух делах ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России «за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности» на основании «произвольных» и «явно необоснованных» судебных решений.

Комитет министров СЕ снова настоятельно призвал власти России освободить Алексея Навального, отменить обвинительные приговоры по обоим делам и выплатить заявителям компенсации. Надзорный орган выразил «глубокое сожаление» в связи с задержкой ответов на его запросы от властей РФ и предложил своему генеральному секретарю обратиться с письмом к министру иностранных дел России, где выражалась бы «глубокая озабоченность» из-за содержания в колонии Алексея Навального.

На заседании среди прочих обсуждалось и дело «Нефтяная компания ЮКОС против РФ». Комитет министров СЕ напомнил, что Россия не исполнила постановление ЕСПЧ. Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить истцам компенсацию материального ущерба в 1,866,104,634 евро и 300 тысяч евро издержек и судебных расходов. Комитет министров подчеркнул, что «положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров, которые государство решило ратифицировать». И призвал Россию предоставить план по выплате компенсаций, включая временные рамки.

Комитет министров СЕ напомнил о других невыполненных Россией постановлениях ЕСПЧ. Например, по постановлению ЕСПЧ от 31 января 2019 года, Россия должна была выплатить за три месяца 10 млн евро по межгосударственной жалобе Грузии в связи с выдворением грузинских граждан в 2006 году. До сих пор ничего не выплачено, констатирует надзорный орган.

Комитет также высказался относительно дела «Хашиев, Акаев и другие против РФ», которое касается убийств и насильственных исчезновений во время контртеррористических операций в Чечне и соседних регионах, а также неудовлетворительного расследования. Орган выразил сожаление в связи с тем, что из 650 человек, значащихся в исковом списке пропавших без вести в 1999–2006 гг., найдены только двое. Комитет также высказался относительно дела «Пичугин (группа Кляхина) против РФ», призвав власти РФ срочно найти альтернативные способы обеспечить защиту прав заявителя, предусмотренных Конвенцией.

Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, взяв на себя обязательства исполнять решения ЕСПЧ. Однако в декабре прошлого года в России был закреплен приоритет Конституции над международным правом. Кроме того, в законе «О международных договорах РФ» говорится, что Конституционный суд РФ теперь решает вопрос о возможности исполнения решений международных судов, если они «противоречат основам публичного правопорядка РФ».

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