Google потребовал от команды Навального удалить списки «Умного голосования» с сервиса Google Docs

Списки кандидатов, рекомендуемых командой оппозиционного политика Алексея Навального для «Умного голосования», должны быть удалены. Этого от создателей «УГ» потребовала компания Google, ссылаясь на требование Роскомнадзора.

Реклама Читать далее

Как говорится в письме от Google, которое команда Навального опубликовала в своем телеграм-канале, ссылки на списки кандидатов были внесены в реестр запрещенных материалов Роскомнадзора.

«Если вы не удалите указанные материалы, Google может быть вынужден заблокировать доступ к ним», — говорится в сообщении.

После попытки блокировки всего Гугл докс Роскомнадзор теперь требует от Гугла удалить конкретные два документа, где собраны фамилии кандидатов Умного голосования pic.twitter.com/52TgWM9IbI — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 18, 2021

Речь идет о двух документах — в одном содержатся рекомендации по выборам в Думу, в другом — для местных выборов.

Накануне из российских магазинов мобильных приложений Google и Apple синхронно удалили приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования».

По данным западных СМИ, в Google пошли на удаление приложения из-за угроз российских властей начать уголовное преследование сотрудников компании.

Полный список Умного голосования на выборах в Государственную думу 2021 https://t.co/bABONvtVEX — Alexey Navalny (@navalny) September 18, 2021

Спустя менее чем сутки основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о блокировке Telegram-бота «Умного голосования», ссылаясь на «дни тишины» — запрещающую агитацию в день голосования норму закона, которая, впрочем, была отменена вместе с введением многодневного голосования. Стала ли блокировка результатом давления со стороны властей или собственной инициативой компании не сообщается.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования», а сам проект и его символика были признаны экстремистскими.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться