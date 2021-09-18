Google потребовал от команды Навального удалить списки «Умного голосования» с сервиса Google Docs
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Списки кандидатов, рекомендуемых командой оппозиционного политика Алексея Навального для «Умного голосования», должны быть удалены. Этого от создателей «УГ» потребовала компания Google, ссылаясь на требование Роскомнадзора.
Как говорится в письме от Google, которое команда Навального опубликовала в своем телеграм-канале, ссылки на списки кандидатов были внесены в реестр запрещенных материалов Роскомнадзора.
«Если вы не удалите указанные материалы, Google может быть вынужден заблокировать доступ к ним», — говорится в сообщении.
После попытки блокировки всего Гугл докс Роскомнадзор теперь требует от Гугла удалить конкретные два документа, где собраны фамилии кандидатов Умного голосования pic.twitter.com/52TgWM9IbI— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 18, 2021
Речь идет о двух документах — в одном содержатся рекомендации по выборам в Думу, в другом — для местных выборов.
Накануне из российских магазинов мобильных приложений Google и Apple синхронно удалили приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования».
По данным западных СМИ, в Google пошли на удаление приложения из-за угроз российских властей начать уголовное преследование сотрудников компании.
Полный список Умного голосования на выборах в Государственную думу 2021 https://t.co/bABONvtVEX— Alexey Navalny (@navalny) September 18, 2021
Спустя менее чем сутки основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о блокировке Telegram-бота «Умного голосования», ссылаясь на «дни тишины» — запрещающую агитацию в день голосования норму закона, которая, впрочем, была отменена вместе с введением многодневного голосования. Стала ли блокировка результатом давления со стороны властей или собственной инициативой компании не сообщается.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования», а сам проект и его символика были признаны экстремистскими.
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