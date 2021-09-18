Google потребовал от команды Навального удалить списки «Умного голосования» с сервиса Google Docs

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"Умное голосование" против ЕР
"Умное голосование" против ЕР REUTERS - Shamil Zhumatov
Петр Пархоменко
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Списки кандидатов, рекомендуемых командой оппозиционного политика Алексея Навального для «Умного голосования», должны быть удалены. Этого от создателей «УГ» потребовала компания Google, ссылаясь на требование Роскомнадзора.

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Как говорится в письме от Google, которое команда Навального опубликовала в своем телеграм-канале, ссылки на списки кандидатов были внесены в реестр запрещенных материалов Роскомнадзора.

«Если вы не удалите указанные материалы, Google может быть вынужден заблокировать доступ к ним», — говорится в сообщении.

Речь идет о двух документах — в одном содержатся рекомендации по выборам в Думу, в другом — для местных выборов.

Накануне из российских магазинов мобильных приложений Google и Apple синхронно удалили приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования».

По данным западных СМИ, в Google пошли на удаление приложения из-за угроз российских властей начать уголовное преследование сотрудников компании.

Спустя менее чем сутки основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о блокировке Telegram-бота «Умного голосования», ссылаясь на «дни тишины» —  запрещающую агитацию в день голосования норму закона, которая, впрочем, была отменена вместе с введением многодневного голосования. Стала ли блокировка результатом давления со стороны властей или собственной инициативой компании не сообщается.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования», а сам проект и его символика были признаны экстремистскими.

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