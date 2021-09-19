«Голос» рассказал о четырех тысячах возможных нарушений на выборах

В ЦИК выборы считают прозрачными и честными, однако наблюдатели с утверждениями властей не согласны

Движение «Голос», которое российские власти признали иностранным агентом, рассказало более чем о четырех тысячах вероятных нарушений на выборах. Об этом говорится на сайте «Карта нарушений». По данным наблюдателей, фальсификации за три дня голосования зафиксировали по всей России. В ЦИК считают, что выборы проходят без серьезных происшествий.

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«Большое количество жалоб поступает на надомное голосование — это традиционная проблема российских выборов. Она также связана с несоблюдением избирательными комиссиями правил его проведения, а также вмешательством сторонних лиц (чаще всего — администраций) в организацию этого процесса», — говорится на сайте проекта «Голос». По словам представителей движения, часто нарушения сопровождаются агрессией — в частности, в Красносельском районе Москвы у члена избирательной комиссии вырвал телефон председатель УИК № 49 Вагиф Тарвердиев.

Сообщается также о нападениях на депутатов и вбросах. Из-за них за первый день голосования в Москве аннулировали восемь выносных урн с бюллетенями. Часть избирателей признались, что работодатели заставляли их оставить заявку на надомное голосование. Процедуру наблюдения за выборами осложняет отказ от камер видеонаблюдения на участках.

Как отмечает «ОВД-Инфо», на некоторых участках произошли задержания наблюдателей. В Москве полицейские схватили и понесли в машину члена комиссии с правом совещательного голоса Александра Коваленко. Его доставили в отдел после того, как он взял в руки заявление на надомное голосование.

В последний из трех дней голосования под две мощных DDoS-атаки попал сайт «Новой газеты». Мощность последней превысила 10 гигабит в секунду — это более миллиона запросов в секунду. На момент написания заметки сайт издания был недоступен.

В ЦИК сообщения о серьезных нарушениях назвали «спланированной кампанией», финансируемой из-за рубежа. Процедуру голосования там посчитали прозрачной. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что наблюдателям «облегчили жизнь», а они «ищут соринку в нашем глазу».

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