Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые результаты выборов в Государственную думу. По итогам обработки 14,73% голосов победу одерживает «Единая Россия» (41,18%), у КПРФ — 23,88%. В нижнюю палату российского парламента также могут пройти ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду».

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«Единая Россия», согласно первым данным, сохраняет за собой лидерство в парламенте, однако, как утверждает «Новая газета», может не набрать квалифицированное большинство. Для того, чтобы принять так называемые конституционные законы, которые касаются особо важных вопросов — от назначения референдума до образования нового субъекта РФ — необходимо 2/3 голосов.

Получит ли столько кресел в Государственной думе партия власти, неясно. Предварительный результат в 41% касается только партийных списков, то есть 225 мандатов. Еще столько же достанется одномандатникам, где расклад сил может быть другим.

Партия КПРФ Геннадия Зюганова, согласно первым результатам, получила рекордную для себя поддержку избирателей. Такого высокого результата у коммунистов не было по меньшей мере с выборов 1999 года.

Согласно первым данным, пятипроцентный барьер для попадания в нижнюю палату парламента удалось перейти пяти партиям. Среди них — «Новые люди», основанная в 2020 году предпринимателем Алексеем Нечаевым и ранее не участвовавшая в выборах.

Результат двух партий — «Новые люди» и «Справедливая Россия» — составляет лишь около семи процентов. Вероятнее всего, в Госдуму не пройдут «Коммунисты России», «Зеленые» и «Яблоко». Движение, основанного Григорием Явлинским, не набрало и одного процента.

Явка на выборах на 18 часов по московскому времени составляла 45,15%. На юге России она традиционно оказалась выше, чем в общем по стране – в Чечне на участки пришли около 94% избирателей. Среди военнослужащих, по данным Минобороны, участие приняли 99,8%.

Выборы в Госдуму прошли на фоне многочисленных нарушений, о которых сообщало движение «Голос». Ранее российские власти признали его иностранным агентом. Проект «Карта нарушений» зафиксировал более 4500 возможных нарушений.

По мнению представителей оппозиции и правозащитников, выборы в Государственную думу нельзя назвать конкурентными. Сторонникам Алексея Навального, который находится в колонии, не дали выдвинуть свои кандидатуры. Это произошло из-за принятия закона, запрещающего избираться лицам, «причастным к деятельности» экстремистских организаций. Такой статус получил Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК). Власти также активно мешали работе системы «умного голосования», которая предлагала поддерживать оппозиционных кандидатов по одномандатным округам с наибольшими шансами на победу.

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